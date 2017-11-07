Челябинские дольщики выйдут на пикеты в преддверии приезда Владимира Путина

Дольщики микрорайона «Чурилово Лэйк Сити» намерены привлечь внимание главы государства к проблемам челябинских недостроев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серия одиночных пикетов пройдет завтра, 8 ноября, с 12 до 13 часов вдоль главной улицы Челябинска – проспекта Ленина. По оценкам инициаторов акции, в ней примут участие, в общей сложности, около 50 человек.

Таким образом участники долевого строительства намерены обратить внимание на свои проблемы президента России Владимира Путина, приезд которого ожидается 9 ноября.

Напомним, проблемы с достройкой микрорайона «Чурилово Лэйк Сити» крупнейший на тот момент застройщик региона – ООО «Речелстрой» – начало испытывать весной-летом нынешнего года. До последнего власти региона пытались не допустить скатывания стройки в число проблемных. Однако в итоге строительная компания сняла с себя все обязательства. Вдобавок вскрылись финансовые нарушения при строительстве, закончившиеся возбуждением уголовного дела.

В итоге на совещании, прошедшем на минувшей неделе, региональные власти сообщили о передачи права достройки домов компании «Западный луч». По задумке правительства, имущественные права участников долевого строительства должны быть максимально сконцентрированы на площадях четырех многоквартирных домов, находящихся на сегодня в наиболее завершенном (по сравнению с другими) виде. Однако сами дольщики не уверены, что таким образом будут соблюдены все их права, о чем и хотят заявить в ходе предстоящей акции протеста.

Кроме того, челябинцы намерены потребовать максимальной прозрачности относительно расходование вырученных от продажи двух земельных участков денег, которые и должны обеспечить дальнейшее строительство.

Напомним, еще одна акция протеста, приуроченная к приезду в Челябинск Владимира Путина, должна пройти 9 ноября с 9 до 19 часов: на трех десятках точек до главы государства попытаются донести свою позицию противники строительства Томинского ГОКа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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