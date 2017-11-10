Перестарались: в Челябинске из-за усердия дорожников сошел с рельсов трамвай

В Челябинске сошел с рельсов трамвай – в центре города образовалась огромная пробка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 6:00 на пересечении улиц Блюхера и Доватора. Горожане сообщают о ДТП в социальных сетях.

В результате схода вагона на несколько часов было закрыто движение трамваев в сторону медгородка. Автомобилисты были вынуждены снизить скорость до минимума: даже спустя полтора часа после аварии машины в районе перекрестка двигались не быстрее 5+ километров в час.

По словам челябинцев, причиной инцидента стали дорожные работы. «Все-таки «Южуралмост» странная контора, – флегматично отметил один из участников специализированного форума. – Ночью перекатали асфальтом перекресток Блюхера-Доватора, но положили столько асфальта, что сейчас там трамвай с рельсов сошел».

Другие горожане попытались уточнить информацию: «Залили не только дорогу, но и рельсы гудроном или чем они там заливают, – рассказала челябинка. – Вагон полностью и соскользнул».

Челябинск, Виктор Елисеев

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