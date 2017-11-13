Власти Челябинска проведут ревизию перекрестков, где ремонтировали трамвайные пути

В Челябинске составят «дорожную карту» по исправлению дорожного покрытия на перекрестках, которых коснулся ремонт трамвайных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил начальнику городского управления Роману Болотову и руководству ООО «ЧелГЭТ», отвечающему за работу электротранспорта, проверить транспортную доступность перекрестков, где в 2017 году прошел ремонт трамвайных путей.

Напомним, на многих перекрестках после перекладки путей движение автотранспорта оказалось серьезно затруднено из-за слишком высоких «порогов», отделяющих трамвайные пути от асфальтового полотна: автомобили с трудом преодолевают препятствия, ставя под угрозу пропускную способность участка.

Пока в качестве примера успешного решения возникшей проблемы власти смогли назвать лишь пересечение улиц Карла Маркса и Цвиллинга. Однако, по признанию градоначальника, аналогичных «коробок», затрудняющих движение машин, в Челябинске оказалось достаточно много. Глава города поручил управлению транспорта и предприятию городского электротранспорта провести их ревизию и составить «дорожную карту» приведения перекрестков в состояние, удовлетворяющее автомобилистов.

Напомним, на перекрестке улиц Труда и Красной дорожники уже провели «работу над ошибками»: перебираться через перекресток стало проще, но не намного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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