«Матерятся все!» Отремонтированная дорога в центре Челябинска превратилась в полосу препятствий (ФОТО)

Челябинские водители не довольны качеством ремонта дорог в областном центре. Зачастую только что реконструированные участки превращаются для автомобилистов в полосу препятствий.

Как уже сообщал «Новый День» , с наступлением осени в центре Челябинска начали активно ремонтировать основные транспортные магистрали. Несмотря на то, что полностью движение на каком-либо участке закрывают только на выходные, это все равно создает большие неудобства. В мэрии на вопрос, нельзя было отремонтировать центр летом, когда движение не такое интенсивное, отвечают, что транспортный поток в зависимости от времени года в Челябинске не меняется. Автомобилисты с этим в корне не согласны и заявляют, что интенсивность движения в центре в те же выходные летом в 2-3 ниже, чем осенью – весной.

Поэтому из-за закрытия какого-либо перекрестка или участка дороги даже в выходные на параллельных улицах образуются большие пробки.

Впрочем, даже после открытия отремонтированных участков, у автомобилистов есть повод для недовольства. Так, после реконструкции трамвайных путей на улице Труда, постоянно возникают заторы на перекресте Труда и Красной. Дорожники, выложив пространство вдоль рельсов плиткой, оставили слишком высокие «порожки».

И автомобилистам приходится значительно сбрасывать скорость при пересечении перекрестка, а некоторые автомобили (с низким клиренсом) преодолевают этот участок буквально ползком.

«Матерятся все! – возмущаются автомобилисты. – Если со стороны Ленина еще более-менее терпимо, то при движении от Торгового центра каждый день на мосту пробка, ну машину здесь можно убить».

«Еще неделю назад рассматривался этот участок как нуждающийся в корректировке. В ближайшее время там либо будет выполнена подсыпка гравием, либо иным способом будет произведено сглаживание существующего «перепада», – ответила на вопрос РИА «Новый День» собираются ли как-то исправить ситуацию первый заместитель главы города Наталья Котова. – Это обычная практика: после основных работ проводить дополнительные, призванные исправить могущие возникнуть недочеты».

Отметим, что этот «недочет» обнаружился сразу после ремонта перекрестка, однако за прошедшие 2 недели исправить его даже не пытались.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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