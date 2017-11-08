Сделали «на отцепись»: в центре Челябинска попытались исправить дорожный «косяк» – не получилось (ФОТО)

В Челябинске в срочном порядке подлатали перекресток улиц Труда и Красной.

Как уже сообщал «Новый День» , 2 недели назад на улице Труда реконструировали трамвайные пути: старые рельсы заменили на новые, и выложили трамвайную колею тротуарной плиткой. В результате на пересечении трамвайного пути с дорожным полотном образовались высокие «порожки».

Особенно проблематично стало преодолевать перекресток при движении от торгового центра к проспекту Ленина.

Вчера «Новый День» попросил первого заместителя главы города Наталью Котову разъяснить, когда дорожники исправят свой «косяк».

Не прошло и суток, как перекресток подремонтировали. Правда, сказать, что проблема устранена, нельзя – ездить стало легче, но «порожек» все равно остался,

и машины на нем по-прежнему «подбрасывает».

Отметим, низкое качество ремонта дорог зафиксировали и активисты ОНФ: «На большинстве улиц в Челябинске ямочный ремонт проводится участками до 100 м, и гарантия на него дается всего 1 год. Понятно, что подрядчик не будет заинтересован проводить ремонт качественно – достаточно того, чтобы заплатки продержались один год. И хотя серьезных ям и разрушений на дорогах столицы Челябинской области инспекторы не нашли, но заплаток и неровностей там оказалось предостаточно», – заявили в организации.

Челябинск, Евгений Полак, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 08.11.17

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