Решающий звонок: челябинские выбросы обсудят на федеральном уровне

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования РФ проведет расширенное совещание на тему экологической обстановки в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совещание в ближайшее время пройдет в Москве. На заседании представители Росприроднадзора обсудят проблемы загрязнения челябинского воздуха, строительства Томинского ГОКа и несанкционированных свалок.

Дата мероприятия пока не называется. Однако известно, что совещание связано с недавним визитом президента в Челябинскую область.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин прибыл на Южный Урал для встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на XIV Форуме межрегионального сотрудничества. В числе прочих глава государства обсудил проблемы экологии и международного взаимодействия. В день визита главы государства противники строительства Томинского ГОКа вышли на согласованные одиночные пикеты, пытаясь таким образом привлечь внимание президента к наболевшей теме.

За день до этого акцию протеста также провели обманутые дольщики «Речелстроя».

Владимир Путин пробыл в Челябинске до вечера четверга, после чего вылетел во Вьетнам на саммит АТЭС.

Примерно в это же время в квартире лидера движения «СтопГОК» Василия Московца раздался телефонный звонок: на другом конце провода оказался сам президент. Владимир Путин сообщил активисту, что в курсе проблемы и заявил, что строить комбинат без глубокого изучения его воздействия на экологию региона и широкого публичного обсуждения нельзя. Аналогичный звонок поступил на телефон координатора инициативной группы дольщиков Елены Малининой. Сразу после президента общественникам позвонили из приемной губернатора Челябинской области и пригласили на встречу с Борисом Дубровским.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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