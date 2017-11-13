«Exegi monumentum»: к завершению «столыпинотворения» в Че

Без вселенской помпы, т.е. без участия «родного» президента и, без участия запланированного ранее главы «приграничного» государства Назарбаева, собирались сегодня открыть памятник спорной политической фигуре упадка Российской Империи Петру Столыпину, который недолгое время был фигурой губернского и, выражаясь современным терминами, «федерального» значения. Гораздо дольше он был помещиком и – по служебной и общественной линии – предводителем уездного дворянства на северо- западной окраине империи, и собственно, в рамках именно этих «компетенций» и пытался «обустроить» Россию.

Собирались открыть, но опять не открыли – то ли после разразившегося международного скандала Россия – Казахстан, то ли по каким другим не менее веским причинам. Так и стоит в «парандже» статуя политика и чиновника, которого нынешние поколения россиян 45+ знали по школьным учебникам исключительно как «вешателя». Ну, хорошисты еще помнят что-то жестокое и неприятное про «столыпинские галстуки» – виселицы, которыми он реально наводнил всю страну.

И вот по этому поводу, несколько слов о компетенциях нынешних российских деятелей местного и столичного «розлива».

Но сначала – «респект и уважуха» историкам Южно-Уральского госуниверситета, что на безумном полуакадемическом камлании 10 ноября (спущенном в вуз по указке неких московских полузнаек, областного чиновника по фамилии Семенов и местных законодателей) под громким и пустым названием «Столыпинский Форум», профессиональную честь, если уж называть вещи своими именами, отстояли.

Хотя можно только предположить, под каким давлением и при какой цензуре вся эта пустопорожняя помпезная болтовня организовывалась и проводилась.

Во всяком случае, основной «доклад» руководителя фонда (что позиционирует себя как структура, изучающая наследие Столыпина) был «за гранью добра и зла», адекватности и мало-мальской компетентности. Манера же г-на Пожигайло по отношению к аудитории была вызывающе неуважительной. 40 минут панегирической чуши, замешанной на мании величия. Чего стоит хотя бы начало речи этого офицера-ракетчика по основному образованию, номинанта на должность Ивановского губернатора, бывшего зама министра культуры, председателя хорового общества и госдепа какого-то созыва: дескать, поехали с женой в Иерусалим, там прочитал книжку про Столыпина, она меня всего перепахала, и там же мы зачали своего первого ребенка. Аплодисменты!

На кой, скажите мне, студентам, которых сняли с лекций и семинаров, предварительные мемуары бывшего мальчика из Сысерти? Которые, кстати, закончились также феерично, как и начались: «Плодитесь и размножайтесь». Овации, перетекающие в интеллектуальный обморок, потому что в середине между этими двумя фразами нудно и пафосно озвучивалось мнение г-на Пожигайло о деятельности Столыпина – из разряда «политинформации» в контексте текущей пропагандисткой ситуации… Цитировать как- то даже неудобно.

А ведь всем известно, как организует свои вояжи-лекции этот чутко улавливающий «тронные» тренды деятель: аудитория не менее 500 человек, конкурсы работ «по Столыпину», вовлечение в мероприятие местной профессуры и элит…

Ректор вуза – к слову тоже ни разу не историк, был в своей небольшой речи куда солиднее первого оратора. За исключением пассажа: «Господин Пожигайло подарил нашему городу памятник Столыпину». Во-первых, отнюдь не подарил, а «выдоил» толстосумов и бюджет, что прискорбно. Во-вторых, подарок предусматривает радость одарённого. А горожане как-то даже и не особенно на этого дареного коня жаждут посмотреть, радость же видна лишь на лицах выполнившего очередное партийное поручение г-на Мякуша и агента Фонда по ЧО г-на Боже.

Упомянув, что деятельность Столыпина предусматривала и некий образовательный аспект, Шестаков ловко перекинул мостик к сегодняшней реформе российского образования и уж тут-то был хорош в теме, которую, как менеджер высшей школы знает как отче наш.

Лицо же южноуральскому историческому сообществу вернул декана истфака, сосредоточившийся, как всякий умный и опытный лектор, на «региональной компоненте» столыпинских реформ. Кроме того, профессор изобильным визуальным рядом аргументировал каждый из своих тезисов о ходе и результатах реформ для региона, не забыв рассказать о проблемах, что поимел Че как транзитный центр (он же

«Ворота Сибири»), где зависало несколько десятков тысяч не всегда здоровых, не всегда законопослушных переселенцев; об ухудшении отношений с башкирским и казахским населением (аборигенами территории, куда Столыпин отправлял безземельных крестьян из центра России), у которых земли вообще-то скупали за бесценок… И о многом другом, что по историческому счету вообще-то ясно свидетельствует о том, что для развития Южного Урала столыпинские реформы не имели особого эффекта. Ну, разве что водопровод городские богачи затеяли строить, потому что после визита в больницу, премьер не смог вымыть руки под краном – о чем попенял челябинским думским, ну как Путин попенял Юревичу: мол, что это за гадость этот ваш городской пляж на Смолино…

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И вот о чем я думаю: доколе памятники сносить или устанавливать в нашем регионе, да и вообще в РФ, будут какие-то отставные и действующие карьеристы, при молчаливом непротивлении местных властей, без одобрения экспертного сообщества?

Пожигайло – неисторик. А уж какой неисторик Мякуш – нынешний фанат Петра Аркадьевича! А какой неисторик Тефтелев – мэр, выделивший землю под памятник. И совсем не историк, а совсем напротив – отставной врач – Журавлев, что на этом Форуме представлял всенародно избранную законодательную власть региона. К слову, жиденько представлял. И, наверное, очень бы возмутился, если бы декан истфака или филфака взялся бы вместо него аппендицит резать. А он вот – на голубом глазу – уверенно зачитал про счастье, что принес народам империи позёр и помещик Столыпин.

Я могу понять, что упомянутые ракетчик, строитель, доктор и прочие господа у власти, что поставили нам очередного истукана, могут не понимать, что фамилия «Столыпин» автоматически не означает « столп общества». И что патриотом и компетентным государственным топ-менеджером в гораздо большей степени чем Петр Аркадьевич был Сергей Юльевич. Тот самый, при котором национальная валюта была обеспечена золотом. Тот самый, что пытался обеспечить условия для промышленного бума в Российской империи. Премьер с более мощным интеллектом и размахом, нежели наш памятник. Фамилией вот только не вышел, да и вообще – из прибалтийских немцев. Короче, то, что вышеназванные деятели этого не понимают или не знают, я могу понять. Я не могу понять, почему им не зазорно лезть в чужие компетенции…

Вы – скажете, но Боже – ведь историк. А он просто апологетически взволнован по поводу Столыпина – никакой критики в адрес николаевского премьера не воспринимает, точнее, любой камень в огород «вешателя» полагает личным оскорблением… Ну да, Боже – историк, даже специалист по локальной истории – города Че, но, увы, как показывает практика, для принятия подобных решений, одного историка (или несколько) могут завербовать, поэтому и нужно проводить многоступенчатые публичные слушания относительно столь важных вопросов. Тем более что город, где поставили очередной дешевый памятник (и в плане эстетики, и в плане материалов – использованный в конечном продукте керамогранит – это вам не заявленные красоты в начале обсуждения проекта), и так страшный. Может, красотку Москву такое нагромождение банальных символов и очередной смурной дядька на постаменте и не испортят. Может, и в Сысерти каменный Столыпин – долгожданный гость. А у нас уже есть свои «чучела»: верблюд, например, стрелочник, я уж не говорю о Венере – том, что мужчина из лома...

И уж точно, в Челябинске есть, куда потратить выброшенные на Столыпина миллионы. На парки и бассейны. На дополнительные хранилища и залы для картинной галереи и главной региональной библиотеки. На дороги и приличное освещение. На экологические программы. На приюты для бездомных кошек и собак. На приличные дома престарелых. На новые автобусы, троллейбусы и трамваи. На превращение города в безбарьерную среду для инвалидов и стариков…

Возвращаясь же к статуе реформатора-вешателя, замечу: если бы к компетенциям региональных историков с репутацией обратились бы наши горе-властители, то не случилось бы такого конфуза с предложением снять покровы с памятника Столыпина рукой казахского президента, который соседи сочли возмутительным.

Историки бы объяснили, что Столыпин – такая же амбивалентная фигура Российской империи, как Феликс Дзержинский – СССР. Эти два героя – прямо как отражение друг друга в зеркале – по универсальности деятельности, твердолобости, жестокости, зацикленности на личных убеждениях и игнорировании гуманитарного концепта. Поэтому над памятниками ПАС думать нужно не менее вдумчиво, чем над увековечиванием деятельности ФЭДа. А то как бы опять сносить не пришлось…

И еще специалисты напомнили бы Мякушу и К, что не так уж и давно, хотя и в прошлом веке (но уже во времена без КПСС), местные бонзы «окарали» с намерением поставить памятник основателю Челябинской Крепости Алексею Тевкелеву. Тогда возмутились башкирские соседи: крещеный татарин Кутлу-Мухамет Маметев для них – каратель, подавивший в 1742-м башкирское восстание.

Позднее, в 2011 году, когда к 275- летию Челябинска мэр Давыдов (тот, что осчастливил горожан жутким Венером) – тоже не историк, а юрист – решил выбрать Тевкелева символом города, разразился очередной скандал: Всемирный курултай башкир распространил очень резкое заявление о том, что публичное позиционирование образа Тевкелева в качестве символа города Челябинска недопустимо. Власти региона тогда не захотели неприятного выяснения отношений с башкирскими соседями, и Тевкелев не появился на городских афишах. Впрочем, у этого карательного служаки русских царей опять же нашелся защитник-историк – все тот же Владимир Боже. Помню, меня поразила даже не его сентенция: «Сегодня дифирамбов личным качествам Тевкелева никто не поет, но история есть история. Документально подтверждено, что он является основателем Челябинской крепости. К национальным чувствам надо относиться с уважением, но и историческую правду коверкать не надо», а последовавшая за ней ремарка: мол, в 18 веке не только Тевкелев отличился своей жестокостью, время, дескать, такое: восстаний, кровопролитных войн, жестокости. Но это же можно сказать и про времена Дзержинского, и Столыпина. И это, кстати, совсем не означает, что человеческие поступки нужно списывать исключительно на каннибальские времена.

Потому то и нужно чрезвычайно аккуратно, а не с кондачка момента относиться к решению и о сносе памятников сложным персонам, и, тем более, к публичному увековечиванию памяти о них.

И мое личное, немного примиряющее, мнение: если уж так нужно было нашим дедушкам от власти прогнуться перед столичным «нужничком», поставили бы Аркадьевича там, где ему – пересыльщику крестьян на Восток – самое в нашем городе место: на вокзале. Стоял бы Петр Аркадьевич на пару с Уралом. В Новый год его бы Медведем обряжали (как Урал наряжают Дедом Морозом), а весь корпус ЗСЧО хоровод бы вокруг него водил. Очень трендовый по нынешним временам вышел бы флешмоб.

Челябинск, Марина Краенко

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