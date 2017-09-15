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Челябинск

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Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

На площади у органного зала «Родина» власти Челябинска начали установку памятника одному из последних премьер-министров Российской империи.

Как передает корреспондент , трехтонную скульптуру Петра Столыпина привезли к зданию органного зала сегодня в первой половине дня. Рабочие обстраивают постамент и обещают закончить установку памятника к вечеру.

Новый День: Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

Установка проходит без излишнего шума: общественность не поставили в известность об этом событии. Что несколько удивляет. Ведь буквально вчера СМИ приглашали понаблюдать за тем, как демонтируются гаражи во дворе оперного театра.

Кстати, торжественное открытие памятника в планах ни городской, ни областной администраций на ближайшие три дня нет. Возможно, открыть его решили, когда в город приедут Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Тогда Петру Аркадьевичу, по сути, нужно ютиться под чехлом еще месяца два. Иначе будет смешно.

Новый День: Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

История создания монумента в Челябинске оказалась довольно затяжной. Так, впервые о памятнике Столыпину заговорили в марте 2015 года. С такой инициативой выступили Фонд изучения наследия Петра Столыпина и генеральный совет партии «Единая Россия». Фонд пообещал найти средств, а «партия власти», видимо, оказала идее «моральную поддержку».

Установить монумент на площади у органного зала намеревались то к Дню города, то к приезду Владимира Путина. Благо, Дни города проходят ежегодно, да и своими визитами глава государства радует Челябинск регулярно.

Однако с самого начала дело не заладилось. То ли Фонд не смог найти нужную сумму (на реализацию проекта требовалось 26 миллионов рублей), то ли средств понадобилось больше… В итоге летом 2016 года городской Думе пришлось решать вопрос с финансированием создания памятника. Деньги совместными усилиями городских и областных властей удалось найти. Но только в бюджете 2017 года.

Впрочем, по мнению историков, установка памятника Петру Столыпину вряд ли можно назвать уместной. Депутаты Челябинского заксобрания, предлагая это сделать в 2015 году, уверяли, что именно реформы Столыпина дали толчок развитию города. А еще, говорят, именно после его визита в Челябинске появился водопровод.

Какие реформы дали «толчок» – непонятно. В учебниках пишут, что развитию Челябинска очень помогло прохождение через город железной дороги (кстати, на постаменте памятника Столыпину есть барельеф, упоминающий об этом событии).

Новый День: Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

Однако случилось это еще во времена службы Петра Аркадьевича в далекой Прибалтике, где до 1902 он был уездным предводителем дворянства в Ковно.

Какое отношение к Челябинску имела аграрная реформа российского премьера – и вовсе остается загадкой.

Новый День: Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

Впрочем, если в рассуждениях о пользе реформ сторонники установки памятника Столыпину именно в Челябинске предпочитают не вдаваться в подробности, то история с появлением водопровода и вовсе показательна. Не то чтобы премьер-министр активно мешал его появлению в Челябинске. Но, во-первых, городская водопроводная комиссия была создана по инициативе городского головы Александра Бейвеля еще в 1906 году, за четыре года до приезда Петра Столыпина в Челябинск. Она и занялась вопросом создания городского водопровода. В марте 1909 года власти города, посчитав, что бюджет Челябинска с финансированием работ не справится, направила в министерство внутренних дел ходатайство о займе из страхового фонда ведомства 250 миллионов рублей под 4% годовых сроком на 30 лет. Но ответа так и не получили. Даже в апреле 1912 года, когда водопровод был практически построен, а Петра Аркадьевича уже год как не было в живых, вопрос о займе все еще решался. А ведь с 1906 по 1911 годы именно он занимал, как председатель кабинета министров, еще и пост министра внутренних дел.

Но и это еще не все. Деньги городские власти все-таки нашли. И в декабре 1910 года заключил договор о строительстве Челябинского водопровода. Но документ этот должен был завизировать, опять-таки, министр внутренних дел. Подписи Столыпина челябинцам пришлось ждать 5 месяцев.

Так что если и считать Петра Столыпина каким-то символом для Челябинска – то, скорее, символом неповоротливости чиновно-бюрократической машины. Исходя из этого, кстати, место для памятника ему выбрали соответствующее: на фоне реки, постепенно превращающейся в болото (мэр Челябинска Евгений Тефтелеф обещал, что Миасс почистят хотя бы в том самом «углу», где устанавливается памятник, в ходе «месячник» санитарной уборки города с 28 августа по 18 сентября. Обещание до сих пор не выполнено). Очень символично.

Новый День: Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)
Новый День: Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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