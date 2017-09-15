Символично: в центре Челябинска по-тихому устанавливают памятник чиновнику, ничего не сделавшему для города (ФОТО)

На площади у органного зала «Родина» власти Челябинска начали установку памятника одному из последних премьер-министров Российской империи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трехтонную скульптуру Петра Столыпина привезли к зданию органного зала сегодня в первой половине дня. Рабочие обстраивают постамент и обещают закончить установку памятника к вечеру.

Установка проходит без излишнего шума: общественность не поставили в известность об этом событии. Что несколько удивляет. Ведь буквально вчера СМИ приглашали понаблюдать за тем, как демонтируются гаражи во дворе оперного театра.

Кстати, торжественное открытие памятника в планах ни городской, ни областной администраций на ближайшие три дня нет. Возможно, открыть его решили, когда в город приедут Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Тогда Петру Аркадьевичу, по сути, нужно ютиться под чехлом еще месяца два. Иначе будет смешно.

История создания монумента в Челябинске оказалась довольно затяжной. Так, впервые о памятнике Столыпину заговорили в марте 2015 года. С такой инициативой выступили Фонд изучения наследия Петра Столыпина и генеральный совет партии «Единая Россия». Фонд пообещал найти средств, а «партия власти», видимо, оказала идее «моральную поддержку».

Установить монумент на площади у органного зала намеревались то к Дню города, то к приезду Владимира Путина. Благо, Дни города проходят ежегодно, да и своими визитами глава государства радует Челябинск регулярно.

Однако с самого начала дело не заладилось. То ли Фонд не смог найти нужную сумму (на реализацию проекта требовалось 26 миллионов рублей), то ли средств понадобилось больше… В итоге летом 2016 года городской Думе пришлось решать вопрос с финансированием создания памятника. Деньги совместными усилиями городских и областных властей удалось найти. Но только в бюджете 2017 года.

Впрочем, по мнению историков, установка памятника Петру Столыпину вряд ли можно назвать уместной. Депутаты Челябинского заксобрания, предлагая это сделать в 2015 году, уверяли, что именно реформы Столыпина дали толчок развитию города. А еще, говорят, именно после его визита в Челябинске появился водопровод.

Какие реформы дали «толчок» – непонятно. В учебниках пишут, что развитию Челябинска очень помогло прохождение через город железной дороги (кстати, на постаменте памятника Столыпину есть барельеф, упоминающий об этом событии).

Однако случилось это еще во времена службы Петра Аркадьевича в далекой Прибалтике, где до 1902 он был уездным предводителем дворянства в Ковно.

Какое отношение к Челябинску имела аграрная реформа российского премьера – и вовсе остается загадкой.

Впрочем, если в рассуждениях о пользе реформ сторонники установки памятника Столыпину именно в Челябинске предпочитают не вдаваться в подробности, то история с появлением водопровода и вовсе показательна. Не то чтобы премьер-министр активно мешал его появлению в Челябинске. Но, во-первых, городская водопроводная комиссия была создана по инициативе городского головы Александра Бейвеля еще в 1906 году, за четыре года до приезда Петра Столыпина в Челябинск. Она и занялась вопросом создания городского водопровода. В марте 1909 года власти города, посчитав, что бюджет Челябинска с финансированием работ не справится, направила в министерство внутренних дел ходатайство о займе из страхового фонда ведомства 250 миллионов рублей под 4% годовых сроком на 30 лет. Но ответа так и не получили. Даже в апреле 1912 года, когда водопровод был практически построен, а Петра Аркадьевича уже год как не было в живых, вопрос о займе все еще решался. А ведь с 1906 по 1911 годы именно он занимал, как председатель кабинета министров, еще и пост министра внутренних дел.

Но и это еще не все. Деньги городские власти все-таки нашли. И в декабре 1910 года заключил договор о строительстве Челябинского водопровода. Но документ этот должен был завизировать, опять-таки, министр внутренних дел. Подписи Столыпина челябинцам пришлось ждать 5 месяцев.

Так что если и считать Петра Столыпина каким-то символом для Челябинска – то, скорее, символом неповоротливости чиновно-бюрократической машины. Исходя из этого, кстати, место для памятника ему выбрали соответствующее: на фоне реки, постепенно превращающейся в болото (мэр Челябинска Евгений Тефтелеф обещал, что Миасс почистят хотя бы в том самом «углу», где устанавливается памятник, в ходе «месячник» санитарной уборки города с 28 августа по 18 сентября. Обещание до сих пор не выполнено). Очень символично.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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