Челябинские политики превратили историю в анекдот

В Челябинске политики и ученые превратили историю в анекдот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Южно-Уральском государственном университете сегодня, 9 ноября, прошел форум «Наследие Петра Столыпина – актуальная основа стратегии развития Российской Федерации».

Выступления ряда участников форума натолкнуло на мысль о полной исторической безграмотности южноуральского (и не только) политбомонда.

Открыл форум заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Александр Журавлев. Обращаясь к участникам, парламентарий заявил, что опыт и знания Столыпина «должны лечь в основу Стратегии-2035, над которой сейчас работают правительства всех уровней».

Г-на Журавлева не смущает, что «опыту и знаниям» уже больше 100 лет, и за этот век человечество совершило гигантский скачок в технологиях, в том числе и управленческих.

«Те реформы, которые известны нам по учебникам стории, привели к потрясающему результату, – продолжил парламентарий. – В то время Россия демонстрировала самую высокую динамику развития. Это была самая динамичная страна, экономика которой росла быстрее, чем у других государств».

Действительно, экономика России росла достаточно высокими темпами. Правда, в основном рост пришелся на 1892-1903 годы. Тогда, к примеру, протяженность железных дорог в стране выросла вдвое. Что же касается времени «реформаторства» Столыпина, пришедшегося на 1906-1911 годы, то первые четыре промышленность России демонстрировала весьма скромный рост в 5%, и только в 1910-м вернулась к двузначным значениям роста. Впрочем, это стало результатом окончания мирового экономического кризиса и роста капиталовложений. Последнее, кстати, – результат политики отнюдь не Петра Столыпина, а Сергея Витте, занимавшего пост министра финансов в 1892-1903 годах.

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Что же касается «реформ» главного героя дня, то, напомним:

реформа судопроизводства выразилась в учреждении военно-полевых судов, которым позволили проводить разбирательства в ускоренном порядке без участия прокурора, адвоката, без свидетелей защиты и при закрытых дверях. Приговор должен был выноситься в течение 48 часов и в течение 24 часов приводиться в исполнение. Военно-полевые суды вынесли 1 тысячу 102 смертных приговора;

реформа местного самоуправления в западных губерниях заключалась разделе избирательных съездов и собраний (аналог современных выборов) на два национальных отделения – польское и непольское таким образом, чтобы непольское отделение гарантированно избирало большее количество земских гласных (депутатов).

Третья реформа Столыпина – аграрная, весьма противоречивая и преследовавшая скорее политические нежели экономические цели. Об этом, кстати, сказал президент Фонда изучения наследия Столыпина Павел Пожигайло: «Замысел премьера состоял в том, чтобы крестьяне смогли превратить наделы в частную собственность. Он рассчитывал, что часть крестьян, которая выделится из общины, сможет стать не только ключевым производителем на селе, но и опорой существующего строя». Утверждение бесспорное. Об этом до сих пор так и пишут в учебниках истории.

Правда, дальше гость форума позволил себе немного отсебятины: «Так и получилось», – подытожил Пожигайло рассуждения об опоре существующего строя. Утверждение на фоне столетия революции 1917 года, мягко говоря, удивительное. Это как же нужно было реформировать и «подпирать», чтобы через 6 лет после гибели реформатора не только новая аграрная система – весь «существующий строй» рухнул с неимоверным грохотом.

Да и не было никой опоры. Вот данные официальной статистики: за все время реформы (1906-1917 годы) крестьянскую общину покинули 3 миллиона крестьян (это около 1,5% от общей численности населения европейской части России). Они оформили частную собственность на 22% общинных земель. Правда, по мнению историков, зачастую общину покидали люди, давно не занимавшиеся сельским хозяйством. И делали это с целью продать причитающийся им земельный участок. Во всяком случае половина выделенных из общинных земель была именно продана. А часть участков вернулась в общинную собственность, в результате чего к 1916 году «общими» продолжали оставаться 85% крестьянской земли. К хуторскому и отрубному хозяйству перешли лишь около 1,6 миллиона домохозяев.

Впрочем, президент Фонда изучения наследия Петра Столыпина – должность все-таки политическая, критику Столыпина не подразумевающая.

Но не менее блестящим выступлением отметился и, на минуточку, декан исторического факультета ЮУрГУ Игорь Сибиряков: «Сегодня в Челябинске откроют памятник Петру Столыпину, – заявил выступающий. – И это неслучайно: данный факт демонстрирует восстановление исторической справедливости, ведь освоение и развитие Сибири стало следствием экономических реформ, проводимых Столыпиным. А Челябинск, благодаря железной дороге, как раз и стал в начале ХХ века теми «воротами в Сибирь», через которые тысячи людей ехали осваивать новые территории».

Декан истфака ЮУрГУ не зря вспомнил о Сибири. Впрочем, «воротами в Сибирь» Челябинск стал опять-таки благодаря не Столыпину, а Витте. И произошло это в 90-е годы XIX века. Но вернемся к «экономическим» реформам Столыпина. Суть их в данном случае заключалась в попытке переселить избыточное крестьянское население из европейской части России в Сибирь. Идея, конечно, интересная. Но была ли она реализована? Если верить г-ну Сибирякову, то да. А если посмотреть опять же на официальную статистику?

Тогда мы увидим, что с 1906 по 1914 годы в Сибирь переселилось чуть больше 3 миллионов человек. 60% из них вернулись – и довольно быстро – в свои деревни.

Что же касается экономического развития Сибири, то на него в начале ХХ века куда большее влияние оказывало зародившееся здесь кооперативное движение, благодаря которому сибиряки наладили сбыт своей продукции.

Ну, а то, как лично Петр Аркадьевич заботился о развитии Урала и Сибири, прекрасно демонстрирует история челябинского водопровода. Долгое время столыпинские неофиты из числа челябинской политтусовки пытаются убедить горожан, что появлением в Челябинске этого чуда цивилизации город обязан визиту сюда Столыпина в августе 1910 года. Однако, напомним, в действительности все было не так.

И не то чтобы премьер-министр активно мешал его появлению в Челябинске. Но, во-первых, городская водопроводная комиссия была создана по инициативе городского головы Александра Бейвеля еще в 1906 году, за четыре года до приезда Петра Столыпина в Челябинск. Она и занялась вопросом создания городского водопровода. В марте 1909 года власти города, посчитав, что бюджет Челябинска с финансированием работ не справится, направила в министерство внутренних дел ходатайство о займе из страхового фонда ведомства 250 миллионов рублей под 4% годовых сроком на 30 лет. Но ответа так и не получили. Даже в апреле 1912 года, когда водопровод был практически построен, а Петра Аркадьевича уже год как не было в живых, вопрос о займе все еще решался. А ведь с 1906 по 1911 годы именно Столыпин занимал, как председатель кабинета министров, еще и пост министра внутренних дел.

Но и это еще не все. Деньги городские власти все-таки нашли. И в декабре 1910 года заключил договор о строительстве Челябинского водопровода. Но документ этот должен был завизировать опять-таки министр внутренних дел. Подписи Столыпина челябинцам пришлось ждать 5 месяцев. Так тогдашний российский премьер заботился о развитии страны.

Неужели декан исторического факультета обо всех этих фактах не знает? Впрочем, историческое беспамятство давно уже стало востребованным трендом.

Поэтому мало кого удивляет информация Фонда общественного мнения о том, что лишь 40% жителей России в возрасте от 18 до 35 лет могут правильно ответить на вопрос, в каком году произошла Октябрьская революция. Остальные 60% не имеют об этом ни малейшего представления. На этом фоне кто угодно может «лепить» что угодно о чем и ком угодно, главное – чтобы это вписывалось в сегодняшний политический контекст.

Челябинск, Виктор Елисеев

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