Челябинск – город не для детей

Челябинцы не довольны тем, как развивается детская инфраструктура: в рейтинге доступности городов для детей южноуральская столица опускается все ниже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , аналитики портала недвижимости Domofond второй год предлагают жителям 100 крупнейших городов России оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т.д.».

В 2016 году Челябинск находился в рейтинге на 47 месте, сегодня – на 51.

Ощущения горожан нельзя назвать необоснованными.

Так, весной текущего года один из муниципальных контрактов был расторгнут в связи с ненадлежащим качеством детских площадок, установленных в одном из дворов Калининского района. Как отмечают эксперты, детские городки буквально рассыпались на глазах: из металлических креплений вываливались болты. В результате опасные горки и качели демонтировали, заказ отдали другой фирме. Отметим, соседи Челябинска по УрФО демонстрируют разное отношение к детской инфраструктуре. Например, Курган находится в числе аутсайдеров: за год город опустился на 8 строчек и занял 89 место из 100. Екатеринбург, как и год назад, входит в лучшую десятку, занимая 8 место. А Тюмень и вовсе поднялась в тройку лидеров: по доступности для детей этот город уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Челябинск, Светлана Намская

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