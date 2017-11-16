Челябинск – город не для детей

Челябинцы не довольны тем, как развивается детская инфраструктура: в рейтинге доступности городов для детей южноуральская столица опускается все ниже.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики портала недвижимости Domofond второй год предлагают жителям 100 крупнейших городов России оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т.д.».
В 2016 году Челябинск находился в рейтинге на 47 месте, сегодня – на 51.
Ощущения горожан нельзя назвать необоснованными.
Так, весной текущего года один из муниципальных контрактов был расторгнут в связи с ненадлежащим качеством детских площадок, установленных в одном из дворов Калининского района. Как отмечают эксперты, детские городки буквально рассыпались на глазах: из металлических креплений вываливались болты. В результате опасные горки и качели демонтировали, заказ отдали другой фирме. Отметим, соседи Челябинска по УрФО демонстрируют разное отношение к детской инфраструктуре. Например, Курган находится в числе аутсайдеров: за год город опустился на 8 строчек и занял 89 место из 100. Екатеринбург, как и год назад, входит в лучшую десятку, занимая 8 место. А Тюмень и вовсе поднялась в тройку лидеров: по доступности для детей этот город уступает только Москве и Санкт-Петербургу.
Челябинск, Светлана Намская
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