Эксперт о ТОСЭР в Верхнем Уфалее: кто-то просто сорвет очередной куш

Правительство РФ приняло решение о создании ТОСЭР в Верхнем Уфалее, в самом городе проект считают сомнительным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в Верхнем Уфалей опубликовано сегодня на официальном сайте федерального кабинета министров.

Значимость события для стабилизации социально-экономического положения южноуральского моногорода прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Я по-настоящему удовлетворен тем, что это решение состоялось, и наша совместная работа с правительством Российской Федерации дала важный практический результат, – подчеркнул глава региона. – Это решение ожидалось многими, и в первую очередь – теми инвесторами, которые готовы или еще находятся в стадии решения по началу работы в качестве резидентов новой ТОСЭР. Сейчас важно наполнить новую форму практическим содержанием, максимально эффективно и в короткие сроки использовать новые возможности для экономического подъема Верхнеуфалейского городского округа».

Между тем, в самом городе особой пользы в получении статуса ТОСЭР не видят. Напомним, пока речь идет лишь о наличии ряда соглашений о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит в перспективе создать 860 рабочих мест. Так, первым резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее может стать компания, готовая организовать производство щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест. Однако сегодня только на городской бирже труда на учете состоит более тысячи человек. Как минимум, вдвое больше только бывших сотрудников «Уфалейникеля» (теперь уже официально признанного банкротом) даже не пытались вставать на учет в качестве безработных. «Люди просто продают квартиры и уезжают, – рассказал эксперт, близко знакомый с ситуацией. – Если до остановки градообразующего комбината квартира в городе стоила, грубо говоря, 850 тысяч рублей, то теперь – 500-550 тысяч».

Что касается собственно статуса ТОСЭР, то вряд ли он сделает Верхний Уфалей, действительно, территорией опережающего социально-экономического развития. «По моим ощущениям, этот статус будет использован лишь для того, чтобы сорвать с государства очередной куш, – отмечает ТОСЭР. – Ведь резидент ТОСЭР может рассчитывать на большой объем государственных «плюшек». Например, ты забираешь с биржи труда 100 человек – вне зависимости от квалификации, – и получаешь за это освобождение от налогов, минимизацию страховых выплат, иммунитет от проверок. А еще можно взять до 1 миллиарда рублей в кредит под смешные 3-5%. Как все это будет происходить, скорее всего? Возьмут 1 миллиард рублей, а через 5 лет скажут: извините, у нас ничего не получилось. Люди от этого не получат ничего, кроме рабочих мест с мизерной зарплатой».

Сомневается эксперт и в возможности реализации планов по организации заявленных 860 рабочих мест, подчеркивая, что это – всего лишь планы. Отметим, что первоначально власти региона и Верхнего Уфалея заявляли, что благодаря ТОСЭР в городе будет организовано 1 тысяча 300 рабочих мест. После этого цифра планируемых вакансий неуклонно снижалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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