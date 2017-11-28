Верхний Уфалей ТОСЭР не спасет и может окончательно угробить природу

Несмотря на полученный статус ТОСЭР, власти не обещают Верхнему Уфалею «прорыва».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , среди потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Верхний Уфалей» нет крупных проектов. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Правда, чиновница оговорилась: «Пока нет». Однако история ТОСЭР в Челябинской области не дает повода для оптимизма.

Так, еще один южноуральский моногород – Бакал – получил статус территории опережающего социально-экономического развития 6 марта текущего года. За последующие 9 месяцев в ТОСЭР были зарегистрированы 2 резидента. Один из них создал 50 рабочих мест, на которых работают 72 человек. Второй – 1 рабочее место (директор).

Не стоит рассчитывать на нашествие инвесторов и Верхнему Уфалею. Так, в минэкономразвития региона отнюдь не рассчитывают, что все 14 потенциальных резидентов, указанных в заявке, одномоментно развернут производство в городе. «Когда мы заполняем заявку, то рассчитываем на десятилетний период, – отметила Ирина Акбашева. – 14 инвесторов изъявили желание зарегистрироваться в качестве резидентов ТОСЭР. Но это произойдет не сегодня, не сейчас, а по мере того, как мы будем создавать для них необходимые условия». К тому же, чтобы сохранить статус ТОСЭР, необходимо в течение года зарегистрировать всего одного резидента.

Подгонять потенциальных инвесторов будет разве что ограничение по времени: максимальные льготы по налогам и сборам инвесторы смогут получить лишь в первые три года. Но пока потенциальные резиденты в очередь не выстраиваются. Да и насколько велик будет эффект от реализации будущих инвестпроектов – тайна.

Начнем с того, что особенно прорывные проекты в заявке Верхнего Уфалея не отмечены. Акцент власти решили сделать на камнеобработку. Производство, мягко говоря, далекое от создания высокопроизводительных рабочих мест. К тому же большая часть месторождений камня давно уже разрабатываются действующими предприятиями, которые обходятся собственными рабочими руками. Понимают это и областные чиновники. Поэтому в данном случае замминистра предпочла говорить, по большей части, о кооперации: в нынешнем состоянии камнеобрабатывающие предприятия не в состоянии обеспечить исполнение крупного заказа, а объединившись, смогут.

Еще один потенциальный «резидент» – оборонное предприятие «Уралэлемент». Руководство завода намерено развернуть производство щелочных марганцево-цинковых элементов питания (проще говоря, батареек). По словам директора компании Владимира Черепанова, когда проект выйдет на стадию серийного производства, он обеспечит занятость 120 человека. Правда, он же отметил, что после выполнения последнего заказа предприятие сократило 200 человек. Сейчас подходят к концу переговоры о производстве второй партии, но для выполнения этого заказа такого количества рабочих уже не понадобится. Таким образом, речь в данном случае идет не столько о трудоустройстве новых сотрудников, сколько о снижении числа сокращаемых работников самим предприятием. Кстати, это же в качестве основной цели процесса конверсии на оборонных заводах назвала и Ирина Акбашева.

Не совсем понятно и то, как «Уралэлемент» собирается конкурировать с китайскими производителями. По признанию того же г-на Черепанова, в Китае такие батарейки стоят 4 рубля, а у нас – 30-60 рублей. Директор оборонного предприятия рассказал о том, что сегодня российские производители лоббируют установление 15%-ной пошлины на зарубежные элементы питания. Но этого вряд ли хватит за то, что бы сделать отечественные батарейки конкурентоспособными.

Возможно, проблему призваны решить льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР. Но в таком случае это производство просуществует лишь до тех пор, пока эти льготы будут действовать. Тем более, если вспомнить, что это уже не первая попытка «Уралэлемента» заняться производством гражданской продукции. Все предыдущие закончились неудачей.

Впрочем, даже если предприятие станет резидентом ТОСЭР, начало серийного производства произойдет не раньше, чем в 2019 году: на его налаживание уйдет 18 месяцев.

Но если проект «Уралэлемента» хотя бы относится к числу отраслей «высокого передела», то, к примеру, деревообработка с конечной продукцией в виде пеллет (как, впрочем, и камнеобработка) – едва ли не самый низкий передел, сулящий, соответственно, и низкую добавленную стоимость. При этом жалкие остатки растительности вокруг города, некогда гордившегося густыми лесами, уничтожат окончательно ради биотоплива.

Об экономическом развитии территории в таком случае говорить не приходится. По всей видимости, власти ухватились за статус ТОСЭР с одной-единственной надеждой: хотя бы частично снять напряженность на рынке труда. Ни о каком комплексном развитии территории речи не идет. Резиденты получают льготы, но экономического эффекта ни город, ни регион в данном случае не получают.

Не идет речи и о социальном развитии моногорода. Здесь областные чиновники рассчитывают на эффект конурбации. Так, отдыхать, по их мнению, жители Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Озерска и Снежинска могут спокойно ездить в Касли. В общем-то, после дальнейшего развития деревообработки в Верхнем Уфалее, тем же уфалейцам выбора и не останется. А лечиться они смогут в ЗАТО. Например, по словам Ирины Акбашевой, рожениц сможет принять замечательный перинатальный центр в Снежинске, всего-то в 50 километрах от Верхнего Уфалея. Хотя, если это – не крюк, то не крюк и 100 км. А примерно в 100 километрах от моногорода расположен Екатеринбург. Куда и устремляется все больше уфалейцев.

Впрочем, не только туда. По словам экспертов, исход из города, начавшийся после остановки производства на «Уфалейникеле», продолжается. Признают это и областные власти. И уезжают, как отметила замминистра экономического развития, самые активные. Появление ТОСЭР с льготами для деревообработки и камнеобработки низших переделов сулит Верхнему Уфалею лишь продолжение агонии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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