Удар из космоса: назван еще один вариант появления рутения на Южном Урале

Предположения причин повышения радиации в Челябинской области растут, как снежный ком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своим мнением по поводу нашумевшей истории с рутением-106 поделился преподаватель кафедры физики одного из вузов Челябинска.

На условиях анонимности ученый муж сообщил, что источником чистого рутения-106, зафиксированного на Южном Урале в конце сентября – начале октября, могла быть аварийная ситуация в космосе. «Есть версия, что этот выброс связан с космическим источником, – цитирует преподавателя «Интерфакс». «Например, горел спутник».

По словам ученого, в Челябинской области нет источников, которые могли бы выбросить чистый рутений. «С «Маяка» невозможен выброс чистого рутения, – настаивает эксперт. – Обязательно были бы другие изотопы. Мы же не видим ничего подобного в данных Гидромета».

Как уже сообщал РИА «Новый День», Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне от ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремальное высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В «Гринпис», опубликовавшем эти данные, в качестве возможной причины выброса рутения-106 назвали аварию на ПО «Маяк». Однако в «Росатоме» категорически отрицают возможность внештатной ситуации на предприятии, которая могла бы привести к повышению уровня радиации. К тому же, в Росгидромете заявили, что, несмотря на превышение на два порядка по сравнению с показателями предыдущего месяца, концентрация рутения-106 оставалась ниже опасного уровня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.11.17

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