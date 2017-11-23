Клиенты Mail.ru получили вирусы от МТС и Ростелекома

Клиенты компании Mail.ru получили от ведущих операторов связи России письма с подозрительными ссылками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , рассылка была сделана минувшей ночью. В почтовые ящики, созданные на mail.ru, пришли письма с требованием немедленно оплатить задолженность. К письмам прилагалась ссылка, по которой предлагалось перейти, чтобы узнать подробности. Требования были отправлены с доменов крупнейших операторов – МТС и Ростелеком. Причем, получили их те, кто клиентами данных компаний не является и не являлся.

По словам специалистов, письма представляют собой либо спам-рассылку, либо вирус. Переходить по ссылкам не следует – это чревато тем, что кто-то получит доступ к вашим паролям и контактам.

«Новый День» обратился в компании «Ростелеком» и Mail.ru с просьбой пояснить, в курсе ли они ситуации и как организаторы рассылок получили доступ к корпоративным доменам и клиентским базам. Пресс-службы обещали ответить быстро, но к концу рабочего дня комментариев не последовало. Связаться с пресс-службой МТС сегодня не удалось.

Скорее всего, полагают специалисты, базы почтового сервиса, а также домены МТС и Ростелекома были взломаны.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 23.11.17

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