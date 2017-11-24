В компании Mail.ru прокомментировали рассылку вирусов от МТС и Ростелекома

Mail.ru прокомментировал рассылку с подозрительными ссылками.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 23 ноября в почтовые ящики, созданные на mail.ru, пришли письма с требованием немедленно оплатить задолженность. К письмам прилагалась ссылка, по которой предлагалось перейти, чтобы узнать подробности. Требования были отправлены с доменов крупнейших операторов – МТС и Ростелеком. Причем, получили их те, кто клиентами данных компаний не является и не являлся.

По словам специалистов, письма представляют собой либо спам-рассылку, либо вирус. Переходить по ссылкам не следует – не исключено, что таким способом третьи лица смогут получить доступ к вашим паролям и контактам.

В пресс-службе компании Mail.ru прокомментировали ситуацию:

«В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Если пользователь получает такое письмо от своего оператора в связи с требованием оплатить задолженность, то, в первую очередь, рекомендуем позвонить оператору, от которого якобы пришло письмо и уточнить, есть ли адрес, с которого отправлено сообщение, и существует ли задолженность.

Если же пользователь подозревает, что имеет дело с мошенниками, то рекомендуем обратиться в нашу службу поддержки по адресу: support@corp.mail.ru. Мы обязательно разберёмся в ситуации.

Отметим, что в случае с поддельными письмами, адреса в базу рассылки могут попадать разными путями. Часто люди сами оставляют свои электронные адреса в открытых источниках. Эти адреса собираются программами-роботами и могут оказаться у мошенников. В Почте Mail.ru соблюдены все современные стандарты для защиты наших пользователей, но, тем не менее, мы рекомендуем пользователям не забывать об интернет-гигиене и не публиковать свои электронные адреса там, где их может увидеть любой желающий».

В МТС и Ростелекоме никаких комментариев по поводу рассылки с их доменов до сих пор не дали.

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