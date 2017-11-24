Суровый уральский рэп-батл: в Челябинске ответили Гнойному

В правительстве Челябинской области ответили рэперу Гнойному на понятном ему языке.

Напомним, рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) на вчерашнем концерт в Челябинске назвал город «столицей СПИДа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в телеграмм-канале южноуральского губернатора появился ответ новоиспеченной звезде российского рэпа.

Послание исполнителю написано рифмованными строчками:

«Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,

Скажи нам «просто сорри за то, что был так груб».

Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,

И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш».

Ранее Гнойный аналогичным образом «отметился» в Екатеринбурге, заявив, что «столица СПИДа – это Екатеринбург». Тогда в стиле рэп ему ответил губернатор Евгений Куйвашев.

Впрочем, обращает на себя внимание одно обстоятельство: куда бы не приехал Гнойный с концертом, как этот город тут же становится «столицей СПИДа». Похоже, проблема не в городах…

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.11.17

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