«Челябинск – столица СПИДа» – Гнойный извинился перед «правительством Екатеринбурга»

Рэпер Гнойный своеобразно извинился перед властями Екатеринбурга за то, что назвал город столицей СПИДа. На концерте в Челябинске Слава заявил, что он ошибся и теперь столица СПИДа здесь, и извинился перед «правительством Екатеринбурга».

«Я говорил, что столица СПИДа – это Екатеринбург. Извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск – столица СПИДа», – заявил Гнойный во время выступления в Челябинске и исполнил песню «ВИЧ-активити», как делал это и в Екатеринбурге.

Некоторые поклонники предположили, что Гнойный подобным образом говорит во многих городах, просто делает подводку к тематическому хиту.

Напомним, 21 ноября на концерте участник рэп-баттлов действительно так назвал Екатеринбург. В ответ на это свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем инстаграме нечто вроде «панча», ответа Гнойному (в стихах): «С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург «столицей СПИДа…» Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».

Высказался в фейсбуке и мэр Евгений Ройзман: «Рэпер Гнойный, приехав в гости, назвал Екатеринбург «столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный – действительно гнойный…»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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