Сплотились перед лицом угрозы: Ройзман ответил Гнойному вслед за Куйвашевым

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже ответил рэперу Гнойному. «Рэпер Гнойный приехав в гости назвал Екатеринбург «Столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный- действительно, гнойный…», – написал глава в своем твиттере.

Напомним, на вчерашнем концерте участник рэп-баттлов действительно так назвал Екатеринбург. В ответ на это свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем инстаграме нечто вроде «панча», ответа Гнойному (в стихах): «С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург «столицей СПИДа…» Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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