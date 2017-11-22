Канделаки отчихвостила Ройзмана за ВИЧ

К обсуждению ситуации по ВИЧ в Екатеринбурге подключилась известная телеведущая Тина Канделаки. Она прокомментировала ответ мэра Евгения Ройзмана реперу Гнойному.

«Бывают люди, которые любят устроить скандал из-за неприятного высказывания вместо того, чтобы подумать, а чем же оно было вызвано», – написала она в своём телеграме.

По её словам, фразу Славы КПСС, который, выступая в Екатеринбурге, назвал город «столицей СПИДа», сделали «поводом для истерики». «К сожалению, это не просто глупая прихоть рэпера, а печальная статистика – регион действительно имеет серьезные проблемы с ВИЧ-инфекцией. Но глава города решил обидеться и ответил в твиттере колкой фразой вместо того, чтобы усилить меры по борьбе с распространением вируса», – написала телеведущая.Напомним, на замечание рэпера ответил не только мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Оба осудили слова участника рэп-баттлов, но Канделаки обратила внимание только на слова главы города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

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