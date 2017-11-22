Куйвашев повелся на троллинг Гнойного и разразился гневной тирадой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил оскорбиться в ответ на заявление рэпера Гнойного (он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова). Во время вчерашнего часового концерта в Екатеринбурге участник рэп-баттлов назвал город «столицей СПИДа». «Рад оказаться в столице СПИДа, наконец-то!» – сказал он перед началом выступления.

Что, в общем и целом, оскорблением не является – ранее заявления о том, что Екатеринбург – один из лидеров в России по числу носителей ВИЧ, делали и местные чиновники, и представители федеральных органов власти. Однако Куйвашев решил дать отпор лишь рэперу Гнойному, видимо, чтобы причаститься к хайпу.

«С утра прочитал в СМИ: рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург «столицей СПИДа…» Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», – заявил губернатор в своем инстаграме.

Екатеринбург, служба информации

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