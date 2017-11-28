О бедном доценте замолвили слово: общественники узнали, сколько получает преподаватель вуза

Система «эффективного контракта», внедренная в вузах России, в ее нынешнем виде не обеспечивает защиту трудовых прав преподавателей вузов и нуждается в пересмотре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, больше половины вузовских преподавателей считают свою зарплату достаточной лишь для покупки продуктов питания и оплаты коммунальных услуг и вынуждены искать дополнительные источники дохода, а каждый пятый педагог указывает на снижение зарплаты за последние пять лет работы в вузе при сохранении нагрузки. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в ноябре экспертами движения

Эксперты провели опрос преподавателей высших учебных заведений из 80 регионов России с целью выявить реальный уровень их заработной платы и нагрузку по разным видам педагогической деятельности. В опросе приняли участие более 500 преподавателей, работающих в 254 университетах и филиалах.

Средняя заработная плата педагога вуза, занимающего одну ставку, в прошлом учебном году составила 26 тысяч 550 рублей в месяц, тогда как средний доход от трудовой деятельности в РФ за январь-декабрь 2016 год, согласно официальным данным, составил 32 тысячи 667 рублей. На уровень выплат влияет и размер ставки, и наличие ученой степени, и месторасположение вуза. Так, средняя зарплата педагогов с ученой степенью зафиксирована на уровне 29 тысячи 227 рублей в месяц, при этом в Ярославской области этот показатель составляет 6 тысяч 475 рублей, а Москве – 60-65 тысяч рублей в месяц. А в Челябинске, например, преподаватель без получает в среднем 9 тысяч 600 рублей за ставку, доцент – 20 тысяч рублей, профессор – 40 тысяч.

60% опрошенных считают свою зарплату очень низкой или низкой, достаточной лишь для приобретения продуктов питания и оплаты коммунальных услуг, еще 35% – средней, достаточной для покупки не только продуктов, но и одежды. 18% респондентов отметили снижение заработной платы за последние пять лет работы в вузе при сохранении нагрузки. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям. Об этом сообщили 14% респондентов.

В этих условиях больше половины педагогов начинают заниматься параллельно с преподаванием другими видами деятельности в рамках вуза: 30% опрошенных сообщили, что ведут исследовательские проекты, работу по грантам (с учетом такой подработки, а также доплат за научные степени и звания средняя заработная плата, к примеру, в ЧелГУ достигает 39 тысяч рублей), 20% – ведут программы дополнительного образования, 11% преподают на курсах по подготовке к поступлению в вуз, 6% редактируют статьи и так далее.

Только для 31% преподавателей это возможность заняться творческой, интересной работой, еще для 19% – возможность повысить качество преподавания. Основной же причиной, по которой педагоги занимаются в вузе дополнительно оплачиваемой работой, является низкий уровень оплаты труда на основном месте работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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