Новый год в компании с селедкой: в Челябинской области вырос «индекс Оливье»

Южноуральцам придется потратить больше денег на оливье к Новому году, зато они сэкономят на сельди «под шубой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , традиционный «индекс оливье», один из показателей уровня жизни в России, вырос в Челябинской области по сравнению с 2016 годом на 1,21%. Таковы данные Росстата.

Статистики отметили, что почти все ингредиенты «классического» (советского) оливье прибавили в цене. Так, морковь подорожала на 0,19%, майонез – на 1,14%, зеленый горошек – на 1,61%, консервированные огурцы – на 1,62%, репчатый лук – на 2,43%, вареная колбаса – на 3,16%, а картофель – и вовсе на 9,14%. Лишь куриные яйца подешевели на 12,64%. В итоге любимый с детства салат к новогоднему столу обойдется южноуральцам в 311,83 рубля за килограмм (против 308,11 рубля в 2016-м).

По динамике Челябинская область оказалась в середине списка регионов России, занимая 43-место по возрастающей. При этом следует отметить, что в 33 субъектах федерации «индекс оливье» снизился. Самое эффектное падение цены показали в Тыве (-11,26%). Следом за республикой по отрицательной динамике следуют Самарская область (-9,42%) и Адыгея (-9,13%). Значительнее, чем в других регионах, цены выросли в Калининградской области (+8,12%). Далее следуют Тульская (+6,01%) и Мурманская (+5,83%) области.

Что касается абсолютных чисел, то здесь отрицательное лидерство закрепил за собой Чукотский автономный округ (526,32 рубля на килограмм оливье). Следом за ним в топ-3 идет Ненецкий автономный округ (496,41 рубля). На третьем месте Камчатский край (479,83 рубля). Кстати, Камчатка – единственная в тройке, где зафиксирован рост «индекса оливье». Челябинская область занимает 23-е место по стоимости набора для салата.

Самые недорогие наборы ингредиентов Росстат отметил в Белгородской области (236,62 рубля на килограмм салата), Мордовии (235,98 рубля) и Калмыкии (229,54 рубля).

А вот «индекс сельди «под шубой» на Южном Урале, наоборот, снизился. Правда, всего на 0,86% – со 153,86 рубля на килограмм салата до 152,54 рубля. В этом наборе подешевели сразу 3 ингредиента: сельдь (-1,41%), свекла (-1,96%) и куриные яйца (-12,68%). Зато подорожали морковь (+0,19%), майонез (+1,13%), лук (+2,43%) и картофель (+9,42%). Отметим, что Челябинская область входит в топ-25 регионов с самой низкой стоимостью набора для сельди под «шубой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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