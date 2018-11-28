«Индекс оливье» обогнал инфляцию: главный новогодний салат подорожал на 4%

В 2018 году набор продуктов, необходимых для приготовления любимого россиянами салата оливье, подорожал на 4%. Стоимость другого популярного новогоднего блюда – селедки под шубой, осталась на том же уровне.

Для определения «индекса оливье» Росстат берет в расчет стоимость консервированных огурцов (500 г), горошка (380 г), картофеля (500 г), моркови (200 г), куриных яиц (4 шт.), вареной колбасы (300 г), майонеза (200 г) и репчатого лука (100 г). В текущем году этот набор подорожал на 4% до 325 рублей 30 копеек, пишут «Известия». В 2017 году этот показатель был равен 311 рублей 83 копейки.

Почти все продукты из набора для оливье подросли в цене. Больше всего подорожала морковь (почти на 14%) и яйца куриные (на 12,5%). Стоимость колбасы вареной и лука выросла не так существенно – на 4% и почти на 5% соответственно, зеленый горошек и огурцы консервированные подорожали на 3%, а майонез – на 2%.

По данным Росстата, в период с января по октябрь 2018 года индекс потребительских цен вырос на 2,9%. Таким образом, стоимость оливье росла быстрее инфляции.

В то же время стоимость селедки под шубой практически не изменилась – 153 рубля 10 копеек. В прошлом году этот показатель равнялся 152 рублям 54 копейкам. Более того, главный ингредиент – сельдь даже подешевела на 6%. Больше всего подорожала столовая свекла – на 25%.

По словам экспертов, в предновогодний период ингредиенты для популярных салатов могут несколько подорожать. В первую очередь это связано с сезонным ростом стоимости овощей, в магазинах будет преобладать импортная или отечественная тепличная, но в любом случае более дорогая продукция.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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