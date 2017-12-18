Диетологи рекомендуют россиянам пересмотреть рецепт оливье ради здоровья

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) посоветовали россиянам изменить рецепт традиционного новогоднего салата оливье, чтобы не заработать проблем со здоровьем в праздники.

В частности, медики рекомендуют отказаться от использования соленых и маринованных огурцов. Казалось бы, эти овощи почти не имеют калорий, однако большое количество в них соли может привести к отекам, сообщает сайт «Школа здорового питания».

Кроме того, маринованные огурчики из-за специй и пряностей пробуждают чрезмерный аппетит. А, как правило, в новогоднюю ночь жители России и так переедают за праздничным столом.

Диетологи также посоветовали заменить заправку к оливье и использовать вместо покупного майонеза домашний. В качестве мясного составляющего медики рекомендуют добавлять отварную курицу или индюшку, а не магазинную колбасу, которая содержит большое количество вредных трансжиров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.17

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