«Должно быть всё вкусно и обильно»: в Минздраве дали совет, как встречать Новый год

Здоровым россиянам не стоит ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

По словам специалиста, здоровый человек в предстоящий праздник может есть всё, что угодно. Однако, предупредил он, следует избегать чрезмерного потребления алкоголя.

«Если… это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть всё: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», – цитирует Тутельяна RT.

Диетолог отметил, что Нового год – это «время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно». Он при этом пожелал россиянам, чтобы новогодний стол запомнился им «навсегда или, по крайней мере, на год».

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова посоветовала в новогоднюю ночь придерживаться правила «обеденной тарелки», согласно которому оптимальная порция – та, что на нее поместилось без «горки».

При этом традиционный праздничный стол, отмечала специалист, легко можно сделать не только вкусным, но еще и полезным. К примеру, майонез в салатах необходимо заменить на обезжиренную сметану или смесь лимонного сока и оливкового масла, а жареное мясо – на запеченную птицу или рыбу. Торты с жирным кремом и другую выпечку можно заменить на фрукты, ягоды, салаты из них, желе на основе натуральных соков и печеные фрукты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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