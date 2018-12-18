Главный нарколог России дал совет, что лучше пить в Новый год

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, на каком алкогольном напитке остановить выбор в новогоднюю ночь.

По словам медика, в Новый год лучше пить белое сухое вино, поскольку оно наиболее безопасно для здоровья. Брюн уточнил, что этот напиток меньше остальных ударит по печени. Он при этом предостерег от употребления крепкого спиртного, передает РИА «Новости».

Главный нарколог также сообщил, что максимальный вред здоровью наносит сладкий алкоголь, поскольку создает особенно тяжелую нагрузку на печень. Брюн пояснил, что «алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже».

Медик добавил, что употреблять спиртное ночью вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, что приводит к повышению алкогольной интоксикации.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян посоветовал россиянам не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь. По словам медика, здоровый человек в предстоящий праздник может есть все, что угодно. Он отметил, что на новогоднем столе должно быть все «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное». Однако, предупредил диетолог, следует избегать чрезмерного потребления алкоголя, сообщал телеканал RT

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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