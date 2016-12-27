Главный диетолог Москвы: в Новый год лучше не отступать от правила «обеденной тарелки»

Публикации за 27.12.16

Диетологи советуют в новогоднюю ночь придерживаться правила «обеденной тарелки», согласно которому оптимальная порция – та, что на нее поместилось без «горки». При этом традиционный праздничный стол легко можно сделать не только вкусным, но еще и полезным.

«Наш традиционный новогодний стол состоит из салатов с майонезной заправкой, копчёностей, зажаренного или запечённого мяса с жирными или острыми соусами, бутербродов с красной икрой и десертов – тортов, пирожных, шоколадных конфет. Все эти угощения – очень жирная, высококалорийная пища. В меню одного ужина и к тому же вместе с алкоголем вся эта пища даёт большую нагрузку на желудок, печень, поджелудочную железу и желчный пузырь – фактически на все отделы желудочно-кишечного тракта», – отметила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова, слова которой цитирует официальный портал правительства Москвы.

По словам Стародубовой, сделать праздничное застолье полезным довольно просто. Например, майонез в салатах нужно заменить на обезжиренную сметану или смесь лимонного сока и оливкового масла, а жареное мясо – на запечённую птицу или рыбу. Выпечку и кондитерские изделия с жирным кремом можно заменить на фрукты, ягоды, салаты из них, желе на основе натуральных соков и печёные фрукты.

Стародубова также добавила, что алкоголь за праздничным столом способствует повышению аппетита.

«Человек не может здраво оценивать свои потребности в пище, когда пьёт спиртное. Если уж человек не может отказаться от спиртного за праздничным столом, то необходимо придерживаться умеренного потребления. И конечно, не стоит смешивать разные виды напитков», – подчеркнула диетолог.

«Что касается порций основных блюд и закусок, то здесь каждый индивидуально решает эту задачу – чего съесть больше, а чего меньше. Но я бы рекомендовала придерживаться правила обеденной тарелки. Всё, что поместилось на неё, – то и есть ваш ужин. Не стоит подкладывать добавку, как бы вам ни понравилось блюдо. Формировать свою тарелку нужно без горки», – советует Стародубова.

Диетолог также не рекомендует садиться на жесткую послепраздничную диету. «Быстрый переход от высококалорийного рациона к диетическому или же переключение от постного меню к обычному недопустимы. Для организма и органов пищеварения будет более полезным и щадящим, если смена питания произойдёт постепенно», – констатировала врач.

Москва, Мария Вяткина

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