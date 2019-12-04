Росстат обновил «индекс оливье»

Росстат подсчитал, сколько денег придется потратить россиянам в этом году, чтобы приготовить салат оливье. Согласно расчетам ведомства, одна порция незаменимого, по мнению многих жителей нашей страны новогоднего блюда, обойдется в 340 рублей. Некоторые продукты за год прибавили в стоимости до 10%. В прошлом году продукты для приготовления порции оливье обходились в 313 рублей.

В среднем же цены на ингредиенты выросли на 4,6%. В итоге «новогоднее кушанье» для семьи из четырех человек обойдется почти в 1 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что для расчета «индекса оливье» использовался традиционный рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г).

За год репчатый лук прибавил в цене на 10% (24 рубля за 1 кг), стоимость колбасы (396 рублей за кг), горошка и консервированных огурцов (164 руб. за 1 кг) возросла на 6%, цена майонеза увеличилась на 5% (176 рублей за 1 кг). Меньше остальных продуктов подорожали куриные яйца – на 1% (59 рублей за десяток.). Овощи, напротив, стали дешевле. Так, 1 кг моркови и картофеля в среднем стоит 20 рублей, при 26 рублях годом ранее.

В Росстате также рассказали об изменении стоимости набора продуктов для приготовления «сельди под шубой». Этот салат подорожал куда меньше – на 2,6%.

Как писал «Новый День», в 2018 году набор продуктов, необходимых для приготовления любимого россиянами салата оливье, подорожал на 4%. Стоимость другого популярного новогоднего блюда – селедки под шубой, осталась на том же уровне.

Эксперты отмечают, что в предновогодний период ингредиенты для популярных салатов могут несколько подорожать. В первую очередь это связано с сезонным ростом стоимости овощей, в магазинах будет преобладать импортная или отечественная тепличная, но в любом случае более дорогая продукция.

Москва, Иван Гридин

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