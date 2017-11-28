Росстат подсчитал, где в России самый дорогой новогодний салат

Федеральная служба государственной статистики представила обзор стоимости салатов, которые россияне предпочитают подавать к новогоднему столу. Выяснилось, что оливье за год немного подорожал, а селедка под шубой чуть подешевела.

Согласно данным Росстата, в среднем набор продуктов, из которых делается оливье на четверых человек, стоит в России 311 рублей 83 копейки, что на 1,21% больше, чем годом ранее. Такая же порция селедки под шубой обойдется в 152 рубля 54 копейки, что на 0,86% меньше, чем в 2016 году.

В ведомстве пришли к выводу, что за год подорожали все составляющие этих новогодних салатов, а именно, консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, вареная колбаса, майонез, лук, соленая сельдь. Только стоимость куриных яиц сократилась на 12%.

Больше всего за закуски к празднику придется заплатить жителям Чукотки: там оливье стоит 526 рублей, а селедка под шубой 363 рубля. В то же время в Калмыкии продукты для оливье стоят дешевле, чем где либо – 229 рублей, сельдь под шубой дешевле в Курской области – 117 рублей.

Похожие цифры на прошлой неделе озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что реальные значения инфляции значительно ниже ожиданий населения. «Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», – отметила Набиуллина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.11.17

Минфин хочет лишить часть россиян господдержки. / Реконструкция за 30 миллионов: администрация Екатеринбурга посадила на набережной елочки и отсыпала холмы (ФОТО). / Объем финансирования гарантированной медпомощи свердловчанам увеличат – за счет федеральных субвенций. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»