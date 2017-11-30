Поболтаем – заболтаем: Общественная палата заняла интересную позицию по вопросу Томинского ГОКа

Встречи рабочей группы по Томинскому ГОКу на площадке Общественной палаты Челябинской области могут стать обычным забалтыванием проблемы.

Напомним, Русская медная компания собирается построить ГОК в нескольких километрах от Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , экспертов движения «Стоп-ГОК» категорически не устроила повестка первого заседания рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа. Об этом лидеры экологов заявили в соцсетях.

Напомним, первая встреча, согласно определенной Общественной палатой Челябинской области повестке, будет посвящена воздействию Томинского ГОКа на атмосферный воздух в Челябинске.

Проблема загрязнения воздуха в областном центре является одной из наиболее острых. Градус напряженности вокруг нее только растет. Особенно ярко это проявляется в периоды неблагоприятных метеорологических условий. А они, напомним, на территории Южного Урала сохраняются с 20 ноября (и вновь были сегодня продлены на сутки – до 19 часов 1 декабря, в том числе и в Челябинске).

При этом непосредственное воздействие деятельности Томинского ГОКа на атмосферный воздух в Челябинске и области, согласно прогнозам, будет относительно небольшим (на фоне работающих металлургических гигантов это вполне понятно). Однако Общественная палата региона почему-то решила посвятить первое заседание именно этой, далеко не самой острой стороне проблемы строительства Томинского ГОКа.

Это вызвало недоумение со стороны экспертов «Стоп-ГОКа», готовившихся к участию встречи. Движение даже направило на имя председателя палаты Олега Дубровина письмо с просьбой пересмотреть повестку. «Воздействие хозяйственной деятельности планируемого Томинского ГОКа на природную и окружающую среду следует рассматривать комплексно, – заявили эко-активисты. – Выделение его отдельного компонента – атмосферного воздуха считаем непоказательным и нецелесообразным, так как воздействие комплексное, и только взаимодействие совокупности компонентов, обеспечивает достоверность оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Предлагаем тему первого заседания рабочей группы по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината: «Воздействие планируемого Томинского ГОКа на природную и социальную среду». Считаем необходимым в приоритетном порядке поднять вопрос о немедленной приостановке вырубки защитных лесов в окрестностях Томино и немедленного прекращения любой строительной деятельности на территории планируемого Томинского ГОКа, согласно рекомендациям СПЧ».

Однако в Общественной палате Челябинской области, незаметно превратившейся из «площадки для дискуссии» в структуру, определяющую «правила игры», с подобным предложением не согласились. «Общественная палата Челябинской области формирует повестку, основываясь на наиболее актуальных и острых вопросах от населения, – указано в ответе на письмо активистов. – В связи с чем, 1 декабря 2017 года состоится обсуждение проекта Томинского ГОКа и рисков, связанных с загрязнением атмосферного воздуха».

Объяснение, мягко говоря, странное. Во-первых, почему вдруг в аппарате ОПЧО решили самостоятельно формировать повестку, не обсудив ее с участниками рабочей группы? Во-вторых крайне интересно: действительно ли южноуральцы больше всего высказывают беспокойство именно по поводу рисков отрицательного воздействия Томинского ГОКа на воздух? Вряд ли на второй вопрос можно ответить утвердительно.

В самом «Стоп-ГОКе» опасаются, что подобный подход к формированию повестки приведет к забалтыванию острой проблемы. При знакомстве с записью телефонного разговора председателя Общественной палаты области Олега Дубровина с одним из лидеров «Стоп-ГОКа» Сергея Белогорохова их опасения лишь подтверждаются.

В беседе «главный общественник» региона также попытался апеллировать к актуальности именно проблемы воздуха. И слышать не желал аргументов эко-активиста. Зато предложил оригинальный выход: «Так вы напишите мне письмо, что вы считаете, что загрязнения воздуха при реализации этого не проекта не будет», – сказал г-н Дубровин. Спустя некоторое время председатель ОПЧО повторил: «Огромная просьба. Если вы считаете, что к вопросу воздуха Челябинска Томинский ГОК не имеет отношения, вы мне прямо так напишите, пожалуйста, и я вам тогда отвечу. Мы этот вопрос снимем, будем воду обсуждать». Что интересно, Олег Дубровин как будто забыл об упоминаемых в письме «Стоп-ГОКа» томинских лесах, вырубаемых прямо сейчас привлеченными АО «Томинский ГОК» рабочими. Зато не забыл «главный общественник» попросить подписывать в следующих раз направляемые на его имя электронные письма. Обронил председатель ОПЧО и еще одну двусмысленную фразу. «Вы просто скажите, что воздух вас не беспокоит», – предложил г-н Дубровин. Поразила настойчивость общественника увязать изменение повестки с непременным отказом эко-активистов от второй части девиза «Стоп ГОК! Стоп смог!».

Наконец, чтобы успокоить активиста «Стоп-ГОКа» общественник попытался объяснить. «Первое (заседание) – это установочное будет, – рассказал г-н Дубровин. – Поэтому и взяли этот вопрос, по которому, вы считаете, что немного вопросов будет. Ну, и замечательно». Возможно, председатель ОПЧО допустил, что называется, «оговорку по Фрейду». Ведь понятие «установочное заседание» предполагает, что это мероприятие дает «установку», направление будущей деятельности. Видимо, обсуждение рабочей группой аспектов проблемы Томинского ГОКа, вызывающих как можно меньше вопросов, вполне бы устроило руководство «площадки для дискуссий». Однако эксперты «Стоп-ГОК», несмотря на отказ аппарата ОПЧО изменить повестку встречу, все же склоняются к участию в ней. А значит, без неудобных вопросов первое заседание рабочей группы не обойдется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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