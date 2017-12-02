В Челябинске игнорируют позицию президента России: встречу по проблеме Томинского ГОКа превратили в бенефис РМК

Установочное заседание «рабочей группы» по проблеме Томинского ГОКа обернулось скандалом: организаторы встречи из Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО) сделали все, чтобы минимизировать участие в ней движения «Стоп-ГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», модератор заседания, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин с первых же минут попытался превратить его в монолог представителей Русской медной компании.

Напомним, эксперты движения «Стоп-ГОК» изначально выступали против повестки встречи, определенной руководством ОПЧО. По мнению эко-активистов, необходимо рассматривать проблему строительства Томинского горно-обогатительного комбината, который в нескольких километрах от Челябинска намерена построить Русская медная компания (РМК), комплексно. При этом дать оценку как экологической безопасности, так и экономической целесообразности проекта.

Однако в общественной палате решили остановиться лишь на вопросе возможного отрицательного воздействия деятельности ГОКа на атмосферный воздух, а также «ознакомиться с проектом Томинского ГОКа». Последнее Олег Дубровин в разговоре с одним из лидеров «Стоп-ГОКа» Сергеем Белогороховым объяснил своим желанием понять, что же из себя представляет на самом деле этот проект.

Открывая первое заседание «рабочей группы», председатель ОПЧО придал своему желанию более высокий статус. «Мы чувствуем, что проект не понимает население», – глубокомысленно произнес Дубровин. И предложил предоставить 40 минут для выступления вице-президента РМК по экологической и промышленной безопасности Наталии Гончар. Подобная инициатива возмутила представителей «Стоп-ГОК» – движения, благодаря активности которого данная встреча и состоялась. «Эта ситуация началась в 2012 году! Что мешало вам узнать о проекте раньше?!» – эмоционально воскликнул член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец, обращаясь к председателю общественной палаты.

Вопрос вполне закономерный. Ведь уже несколько лет существует сайт Томинского ГОКа, рассказывающий о проекте строительства, уже несколько лет проблема Томинского ГОКа освещается в прессе. И если до недавнего времени позицию противников строительства комбината в СМИ озвучивали не так часто, то позицию РМК транслировали регулярно. Зачем предоставлять площадку ОПЧО для очередного пиара офшорной медной компании «за бюджетные деньги», как выразились эко-активисты, – действительно, не совсем понятно.

К тому же подавляющее большинство собравшихся были достаточно знакомы с проектом. И это касалось не только эко-активистов, но и других собравшихся. Так, представитель Эколого-патриотического движения России Олег Магазов долгое время принимал участие в движении «Стоп-ГОК». Член Общественной палаты России Феликс Панов не так давно весьма нелицеприятно высказывался о деятельности «Стоп-ГОКа», а значит, теоретически не мог не знать о том, что активисты говорят и против чего выступают, да к тому же вел длительную переписку с РМК. Вряд ли с проектом Томинского ГОКа не знакомы замминистра экологии Челябинской области Андрей Новоселов, представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора и других надзорных органов.

Но председатель ОПЧО Олег Дубровин продолжал настаивать. Иногда даже казалось, что он, действительно, впервые слышит о Томинском ГОКе. И это при том, что Общественная палата уже не раз участвовала в обсуждении проекта, а на сайте объединения размещено более двух десятков новостей, где упоминается Томинский ГОК. Впрочем, было понятно, что цель г-на Дубровина далека от процесса познания. Судя по всему, с самого начала организаторы встречи решили максимально сократить время для выступлений противников строительства Томинского ГОКа. Развитие событий это подтвердило.

После предложения проголосовать за обозначенную повестку против выступили лишь представители «Стоп-ГОКа». Остальные выразили согласие еще раз послушать уже неоднократно озвученный доклад вице-президента РМК Наталии Гончар. В ответ эко-активисты покинули зал заседания, пообещав вернуться после выступления представителей РМК. Это не осталось без комментария гендиректора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского, обвинившего оппонентов в неуважении «ко всем присутствующим».

Уход эко-активистов оказался вполне правильным решением: ничего нового г-жа Гончар в своем докладе не сказала. Топ-менеджер перечисляла давно известные цифры, повторяла заученные, вероятно, уже наизусть ввиду многократного повторения фразы о технологии, о корректировке проекта. Все это уже звучало не раз и не два на многих встречах и обсуждениях. В итоге единственная новость, которую удалось узнать – что РМК планирует-таки вернуть часть земельных участков Сосновскому району, которые отводились под строительство хвостохранилища и участка гидрометаллургии – около 25% первоначального.

Правда, произойдет это только в июле-августе следующего года. В каком состоянии будет возвращенная земля (сейчас на участке вовсю вырубают лес), представители РМК не сказали. Хотя, стоит отметить, что этой новостью топ-менеджеры холдинга поделились, уже отвечая на вопросы. А ещё, в самом докладе, г-жа Гончар похвасталась, что РМК уже в этом году высадила целых 66 деревьев. Кстати, ни о каких компенсационных высадках она не упоминала, рассказав лишь, что в ходе рекреационных работ холдингу необходимо будет высадить 6 тысяч 600 деревьев на гектар. Но эта обязанность наступит в момент рекреации, уточнила представитель РМК. То есть после того, как производственные работы будут закончены. Отметим, что доклад Наталии Гончар занял меньше 40 минут. Были даже опасения, что эко-активисты могут опоздать к началу обещанного им выступления. Но председатель ОПЧО позаботился и об этом. После доклада начались «заинтересованные вопросы». В итоге вернувшихся «Стоп-ГОКовцев» вновь отослали за дверь, пообещав позвать их через 15 минут. Но и через 15 минут эко-активисты застали продолжавшееся благосклонное общение с представителями медного холдинга. В комментариях к интернет-трансляции встречи зазвучали слова о «бенефисе РМК». В ответ на настойчивые вопросы эко-активистов: когда же им дадут слово, Олег Дубровин нервно произнес: «Выступают люди – дайте им возможность договорить». Думается, этот момент чудесного преображения председателя общественной палаты мало кем был замечен. А между тем, обычно г-н Дубровин относится к регламенту едва ли не со священным трепетом, и категорически возражает против превышения времени выступления. Но не в этот раз.

Однако рано или поздно, все заканчивается. Закончились и вопросы, адресованные представителям РМК. И тут выяснилось еще одно обстоятельство. Оказывается, участникам встречи хотели представить еще один доклад – минут на 20-25, уже непосредственно о воздействии Томинского ГОКа на атмосферный воздух. С ним должна была выступить представительница НТЦ «Геотехнология» – подрядчика РМК. Это вызвало очередной взрыв возмущения противников строительства комбината. На их сторону встал даже вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. В итоге вице-президент РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев предложил отказаться от доклада и перейти сразу к вопросам докладчику. Вопросов (несмотря на якобы высокую озабоченность жителей города и области именно проблемой воздействия деятельности ГОКа на воздух) не нашлось.

Но и после этого слова представителям «Стоп-ГОКа» не дали. Начались выступления представителей надзорных органов. Было видно, что чувствуют они себя не очень комфортно. И действительно, что могли сказать руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников и исполняющий обязанности главного санитарного врача Челябинской области Владимир Ефремов, кроме того, что проектные документы вопросов у надзорных органов не вызвали? Что вполне понятно, так как формальные разрешения проект получил.

Совсем анекдотической ситуация стала, когда выступить предложили замминистра экологии региона Андрею Новоселову. «Выступление не планировалось», – с ходу поставил чиновник в неудобное положение чересчур инициативного г-на Дубровина. Однако тут же успокоил: «Но я выступлю». И пустился в пространные, но ни к чему не обязывающие рассуждения о том, что минэкологии разделяет обеспокоенность населения и тоже заинтересовано в объективной оценке рисков... В общем, опять-таки не единожды повторявшиеся выступления представителей южноуральского министерства экологии.

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Наконец, уже на третьем часу встречи слово дали представителям движения «Стоп-ГОК». Первый среди них, Яков Гуревич, снова поставил председатели ОПЧО в неудобное положение. «Мой доклад будет посвящен состоянию воздуха в Челябинске», – начал эксперт. «Воздействию на воздух Томинского ГОКа», – мягко поправил его Олег Дубровин. «Состоянию воздуха в Челябинске, – упрямо повторил г-н Гуревич. – Если вы хотели обсудить строительство Томинского ГОКа, могли бы предупредить заранее». Впрочем, предупрежденный в последний момент докладчик уделил внимание и проблеме Томинского ГОКа. «Напомню, что 23 декабря 2016 года Владимир Путин отвечал на вопрос о Томинском ГОКе, – начал общественник. – Это был первый раз, когда президент обсуждал локальный инвестпроект. Возможно, потому что к тому моменту он получил 160 тысяч подписей против его строительства. Кстати, такое количество подписей под обращением глава государства еще никогда не получал, и этот рекорд держится до сих пор. Так вот, именно тогда Владимир Путин сказал, что подобный проект может быть реализован только после того, как будут внимательно проанализированы его экономическая целесообразность и экологическая безопасность. Это мнение не нашло отражения на сайтах официальных ведомств региона. И это тоже был первый раз, когда позиция президента была демонстративно проигнорирована». Впрочем, эта ремарка была адресована к началу встречи «рабочей группы», когда позицию «Стоп-ГОКа» по повестке проигнорировали не менее демонстративно. Далее Яков Гуревич обратился к проблеме загрязнения воздуха в Челябинске, оговорившись: к проблеме Томинского ГОКа необходимо подходить именно исходя из тезиса о том, что экологическая емкость Челябинска уже исчерпана, и появление нового промышленного предприятия лишь ухудшит ситуацию. В конце же выступления общественник предложил посмотреть вероятность развития событий на примере Варненского района, где РМК эксплуатирует Михеевский ГОК. «В Варненском районе количество выбросов в 2016 году по сравнению с 2011 года выросло в 8 раз, – сообщил эксперт, ссылаясь на данные Росстата. – А с 2010 года – в 19 раз. По объему выбросов Варненский район уже догнал ЧМК».

Кто-то из участников попытался усомниться в претензиях эко-активиста, однако не тут-то было. «Единственное промышленное предприятие Варненского района – Михеевский ГОК, – ответил он. – Может быть, вы знаете другой стационарный источник выбросов?» Ответа на вопрос не последовало. После чего представитель «Стоп-ГОК» заявил, что остается лишь предполагать, насколько изменится ситуация с выбросами в Челябинске после строительства в непосредственной близости от города увеличенной модели Михеевского ГОКа, как Томинский ГОК часто называют в РМК.

Между тем, Олег Дубровин уже начал нервничать. Спустя 15 минут с начала выступления Якова Гуревича он заявил: «Мы вас слушаем достаточно долго». Позиция, разительно отличающаяся от «дайте возможность договорить», заявленной после более чем часового «бенефиса» представителей РМК. Однако «требования к регламенту» оказались не единственной претензией председателя Общественной палаты Челябинской области. Так, он обвинил Якова Гуревича в некомпетентности: «Вы же у нас специалист по проблемам транспорта, – безапелляционно заявил Дубровин. – Нельзя одинаково хорошо разбираться и в проблемах транспорта, и в проблемах экологии». Доказательств своего утверждения председатель ОПЧО не представил. Также как и доказательств того, что юрист, доцент кафедры «Конституционное и административное право» челябинского филиала РАНХиГС Олег Дубровин компетентен определять уровень компетентности «специалиста по транспортным проблемам» в вопросах экологии. Зато буквально через несколько минут после резкого высказывания председателя Общественной палаты неожиданную поддержку Яков Гуревич получил от руководителя управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталия Курятникова, признавшего, что впервые встречается с таким уровнем погружения в проблему со стороны независимого эксперта. Что поставило под еще больший вопрос компетентность самого г-на Дубровина.

Впрочем, взявший на себя функции модератора встречи председатель ОПЧО не сильно расстроился, продолжая при первой попавшейся возможности предоставлять слово представителям РМК. В итоге от движения «Стоп-ГОК» успели выступить еще лишь Светлана Князева и Надежда Вертяховская. Хотя длившееся меньше 5 минут выступление последней и докладом-то назвать нельзя: эко-активистка успела высказать лишь несколько замечаний. Остальным экспертам со стороны эко-активистов слова не дали.

По истечении трех с половиной часов встреча подошла к концу. Закончилась она уже вполне ожидаемым абсурдом. Намечая тему для следующей встречи, Олег Дубровин спросил у участников, в полной ли мере «рабочая группа» обсудила проблему атмосферного воздуха. Напомним, что эксперты «Стоп-ГОКа» еще на этапе утверждения повестки выступали против выделения исключительно этого аспекта, а в ходе встречи у участников просто не нашлось вопросов по поводу воздействия Томинского ГОКа на атмосферный воздух. Однако теперь все участники заседания, за исключением эко-активистов, вдруг почувствовали, что проблему воздуха они обсудили не до конца. «Значит, следующую встречу посвятим воздуху», – заявил председатель ОПЧО.

Правда, проходить она будет уже без участия представителей движения «Стоп-ГОК». Как рассказал РИА «Новый День» член координационного совета движения Василий Московец, на площадку Общественной палаты Челябинской области эко-активисты уже не вернутся. «Есть несколько вариантов продолжения, – отметил общественник. – Мы можем организовать обсуждение самостоятельно. Кроме того, можно прибегнуть к помощи Законодательного собрания Челябинской области и организовать обсуждение на его площадке. Это все-таки выборный представительный орган, хотя бы формально. Но в Общественную палату мы больше ни ногой. Потому что иначе как издевательством прошедшее вчера мероприятие назвать невозможно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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