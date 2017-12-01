Эксперт: Власти лгут, говоря об улучшении экологии в Челябинске

Эко-активисты Челябинска обвинили официальных экологов в наперстничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вопреки заверениям властей, состояние атмосферного воздуха в Челябинске в последние годы ухудшилось. Об этом заявил челябинский эксперт Яков Гуревич на заседании рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа в Общественной палате Челябинской области.

«Все наши экологические службы лгут, когда говорят, что ситуация в Челябинске улучшается», – заявил эко-активист. По словам Якова Гуревича, оперируя индексами загрязнения, власти лукавят, не напоминая, что в 2014 году был изменен класс опасности по ряду загрязняющих веществ. Именно этот пересмотр и привел к снижению ряда индексов, отметил эксперт.

«Тогда был изменен класс опасности по формальдегиду, – напомнил Яков Гуревич. – До пересчета у нас индекс был 12-15. С учетом изменения класса опасности индекс, действительно, стал ниже. Но я специально пересчитал по прежним значениям, и индекс получился 17».

Отчасти согласился с общественником глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Курятников. Хотя начал он с оправданий. «У нас, действительно, сократился вдвое один из трех учитываемых индексов, – заявил чиновник. – Это так называемый стандартный индекс. Поэтому, когда мы говорим о каком-то улучшении, можно апеллировать к этой цифре. Но я не думаю, что можно говорить о каком-то улучшении. Скорее, речь о некой стабилизации. Что же касается замечаний эксперта, то я с ними полностью согласен. И это правильный подход к оценке реальной ситуации».

Челябинск, Виктор Елисеев

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