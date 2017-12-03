В Челябинске муниципальный перевозчик срезал скидку на проезд по транспортным картам

Челябинское ООО «Общественный городской транспорт» срезал скидку за проезд по транспортной карте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под шумок разговоров о расширении возможностей по безналичному расчету за проезд в общественном транспорте Челябинска, один из муниципальных перевозчиков решил изменить политику работы с транспортными картами. При этом челябинцев вновь не поставили в известность об этих изменениях.

Горожане узнали о новации лишь оплачивая проезд в автобусе. «Пополнил карту на 1 тысячу 500 рублей, а вместо 18,40 стали списывать 20,70, это что, очередной сбой?» – пожаловался прессе пассажир одного из маршрутов, обслуживаемых ООО «Общественный городской транспорт». Однако оказалась, что речь о сбое не идет.

«С 1 декабря действуют новые тарифы, и максимальная сумма скидки составляет 2 рубля 30 копеек», – цитирует «АиФ-Челябинск» ответ, полученный в МУП «Служба организации движения». При этом в предприятии объяснили, что для горожан, пополнивших транспортную карту до 1 декабря стоимость проезда пока останется на уровне 18 рублей 40 копеек. Однако после следующего пополнения она вырастет. Кроме того, в МУПе заявили, что перевозчик самостоятельно регламентирует размеры скидки.

Отметим, это далеко не первое скандальное решение руководителя муниципального перевозчика, депутата Челябинской городской Думы Дмитрия Холода. Так, в июне этого года была временно прекращена работа десяти муниципальных маршрутов: №№ 14, 15, 16, 18, 28, 22, 34, 42 и 52. Кроме того, на маршруте №17 оставили только одну машину.

Руководство муниципального перевозчика тогда заявило, что автобусы перераспределили на наиболее рентабельные направления, чтобы заработать таким образом деньги на ремонт простаивающих машин, а не просить средства из городского бюджета. Правда, топ-менеджеры предприятия почему-то забыли подумать о так называемых «социальных» маршрутах. Но самым скандальным в этой истории оказалось, что г-н Холод не удосужился известить о своем решении ни городское управление транспорта, ни руководство Челябинска. В итоге вице-мэру Владимиру Алейникову пришлось в экстренном порядке собирать совещание.

Согласовал ли Дмитрий Холод с мэрией свою новую инициативу, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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