Челябинские депутаты устраивают разборки в духе 90-х

В Челябинске депутаты городской Думы не могут поделить общественные транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 декабря с территории автобусной базы на улице Молодогвардейцев, принадлежащей ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ, контролируется депутатом Дмитрием Холодом) представители «Первой транспортной компании» (группа компаний «ПТК» принадлежит депутату Станиславу Новичихину) вывезли оборудование для ремонта пассажирского транспорта. Ситуация, исходя из рассказа руководства ОГТ, напоминала рейдерский захват.

«Вечером в пятницу, когда рабочий день уже закончился. Мы попытались с ними как-то договориться, но ничего не вышло. Предлагали им решать этот вопрос после праздников, просили показать документы, а они предъявляли только накладные на вывоз, – цитирует Дмитрия Холода 74.ru. – Мы их держали-держали, но они все-таки проскочили на территорию. Загрузили семь КАМАЗов, и, промчавшись через КПП, едва не сбив людей, разъехались в разные стороны».

Отмечается, что оборудование находилось на арендованной «Первой транспортной компанией» территории – в ремонтной зоне, и срок аренды подходит к концу. Но сами вывезенные подъемники и станки и принадлежали частично принадлежали МУП «Челябавтотранс», находящемуся в стадии банкротства, частично были выкуплены ОГТ.

«Если кто-то что-то вывозит, сделать это можно и в рабочее время. А так возникает очень много вопросов, тем более что Холод отвечает сейчас за всю базу на Молодогвардейцев – он выкупил весь имущественный комплекс», – прокомментировал ситуацию начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

Напомним, МУП «Челябавтотранс» было создано в 2011году на базе МУП «Челябинскавтотранс», приняв от него по наследству городские автобусные маршруты. Однако очень быстро у предприятия появились долги по налогам. Дело кончилось обращением в арбитражный суд с требованием банкротства предприятия. Произошло это в октябре нынешнего года.

К этому времени маршруты МУП ЧАТ обслуживало вновь созданное ООО «Общественный городской транспорт», учрежденное двумя структурами мэрии. Однако собственного подвижного состава у компании не было: предприятие арендовало автобусы «Челябавтотранса», составлявшие к тому времени конкурсную массу, как и принадлежащие МУП помещения. Более того, осенью поползли слухи, что на подвижной состав «положил глаз» депутат Челябинской городской Думы Станислав Новичихин, которому принадлежат несколько компаний-перевозчиков.

Однако в итоге ООО ОГТ оказалось единственным участником торгов, а мэрии пришлось, по сути, второй раз платить за свои же автобусы, к этому времени уже не такие новые.

Челябинск, Павел Зварзин

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