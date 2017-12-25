До выборов президента осталось 83 дня: рынок общественных перевозок в Челябинске постепенно сдают частникам (ВИДЕО)

Муниципальные перевозчики по-прежнему занимают лишь 30% рынка пассажирских перевозок Челябинска. Об этом рассказал мэр города Евгений Тефтелев.

«Были планы к концу года занять хотя бы 40%, – отметил градоначальник. – Но пока добиться их не получилось. Занимаем 30%». При этом власти Челябинска до сих пор не расстались с мечтой отвоевать половину рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую цель депутаты и чиновники поставили перед собой еще летом 2015 года. Подтвердил ее сегодня и председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. «Наша главная задача – сохранить муниципальный транспорт, – заявил спикер челябинского парламента. – Ведь вы же знаете, что будет с ценами, если муниципального транспорта не станет».

Откуда у г-на Мошарова уверенность в «сдерживающей» способности муниципальных транспортных предприятий загадка. За прошедшие два с половиной годы стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 15 до 23 рублей за поездку. При этом недавно стоимость часового пересадочного талона увеличилась почти на 10% – с 23 до 25 рублей. В то же время, ООО «ЧелябГЭТ» начал корректировать маршруты. К примеру, с сегодняшнего дня трамвай №19 следует до Коксохима не от остановки «Улица Чичерина», как раньше, а от поселка Першино. Жителям же северо-запада транспортники уже предложили воспользоваться часовыми пересадочными талонами.

Так что пока можно говорить лишь о планомерном росте стоимости проезда в муниципальном транспорте. При сохраняющемся крайне низком качестве услуг, оказываемых перевозчиками. Частные же перевозчики повышают цены, как правило, после очередного повышения тарифа муниципалами.

Не совсем понятна и уверенность властей в способности занять 50% рынка перевозок на фоне, действий ООО «ЧелябГЭТ» по оптимизации расписания трамваев, которое приведет к сокращению рейсов. Как это будет способствовать росту доли муниципальных перевозчиков на рынке, никто не поясняет.

Не внушает оптимизма и работа ООО «Общественный городской транспорт». Так, по некоторым данным, из 300 автобусов МУП-банкрота «Челябавтотранс», купленных недавно мэрией для нового муниципального перевозчика за 350 миллионов рублей, на ходу остались 120 машин. Из оставшихся, по расчетам самих транспортников, можно отремонтировать лишь порядка 30 автобусов, остальным прямая дорога в утиль. Однако, мэрия решила проявить завидное упорство. Во всяком случае, глава города не верит, что оставшиеся машины не удастся отремонтировать.

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Видимо, чиновники и сами не очень верят в возможность увеличения доли муниципалов на рынке пассажирских перевозок. Поэтому в качестве одного из путей достижения заветных 50% градоначальник назвал частно-муниципальное партнерство. И привел в качестве примера такового сотрудничество с компаниями Станислава Новичихина, обслуживающими ряд маршрутов и не отказывающимися перевозить льготников. Правда, последняя ситуация с отказом пускать ОГТ в выкупленные (правда, пока на бумаге) ремонтные мастерские, занимаемые на праве арендатора и ответственного за хранение «Первой транспортной корпорацией» все того же Новочихина, придает идее частно-муниципального партнерства совершенно особенное послевкусие.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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