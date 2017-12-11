Мэрия Челябинска второй раз заплатила за одни и те же автобусы

Новый муниципальный перевозчик выкупил имущество обанкроченного МУП «Челябавтотранс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 350 миллионов рублей заплатили за 200 автобусов и два помещения, в которых располагались управление транспортного предприятия и ремонтные мастерские.

Новый муниципальный перевозчик оказался единственным участником аукциона. О получении средств на приобретение предприятия-банкрота городские власти договорились с одним из банков. По сути, мэрия второй раз платит за фактически принадлежащее ей имущество.

Напомним, МУП «Челябавтотранс» было создано в 2011году на базе МУП «Челябинскавтотранс», приняв от него по наследству городские автобусные маршруты. Однако очень быстро у предприятия появились долги по налогам. Дело кончилось обращением в арбитражный суд с требованием банкротства предприятия. Произошло это в октябре нынешнего года.

К этому времени маршруты МУП ЧАТ обслуживало вновь созданное ООО «Общественный городской транспорт», учрежденное двумя структурами мэрии. Однако собственного подвижного состава у компании не было: предприятие арендовало автобусы «Челябавтотранса», составлявшие к тому времени конкурсную массу, как и принадлежащие МУП помещения. Более того, осенью поползли слухи, что на подвижной состав «положил глаз» депутат Челябинской городской Думы Станислав Новичихин, которому принадлежат несколько компаний-перевозчиков.

Однако в итоге ООО ОГТ оказалось единственным участником торгов, а мэрии пришлось, по сути, второй раз платить за свои же автобусы, к этому времени уже не такие новые.

Впрочем, покупать старые автобусы нынешней администрации Челябинска не впервой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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