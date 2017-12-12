Челябинский депутат задержан по обвинению в мошенничестве

В Челябинске депутата городской Думы уличили в крупном мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, владелец строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок подозревается в хищении денег у дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City».

Накануне сотрудники УФСБ нагрянули к парламентарию домой, а затем увезли в изолятор временного содержания.

Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено в период 2015-2016 годов. Потерпевшими по делу признаны более 700 граждан.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы. Устанавливается точное количество потерпевших, решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

Напомним, проблемы с достройкой микрорайона «Чурилово Лэйк Сити» один из крупнейших застройщиков региона «Речелстрой» начал испытывать весной-летом нынешнего года.

До последнего власти пытались не допустить скатывания стройки в число проблемных. Однако в итоге строительная компания сняла с себя все обязательства. Вдобавок вскрылись финансовые нарушения при строительстве.

В мае текущего года в отношении неустановленных лиц из числа руководителей строительной компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве домов микрорайона «Чурилово Lake City». Впоследствии материалы уголовного дела о мошенничестве были переданы во второй отдел по особо важным делам следственного управления СК России по Челябинской области.

Отметим, обманутые дольщики неоднократно проводили акции протеста, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме, однако те заинтересовались замороженной стройкой микрорайоена лишь после визита президента в Челябинск.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 9 ноября представительнице инициативной группы обманутых дольщиков позвонил Владимир Путин. После короткого разговора глава государства поручил южноуральскому губернатору плотно заняться проблемой челябинцев. На следующий же день Борис Дубровский встретился с активистами. Вскоре стало известно, что достраивать проблемный микрорайон взялась компания «Западный луч».

Челябинск, Юлия Димова

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