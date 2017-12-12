российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 декабря 2017, 15:04 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Челябинских депутатов напугало снижение норматива на отопление

Челябинских депутатов напугало снижение норматива на отопление

Планы регионального минтарифа по снижению норматива на отопление перепугали челябинских депутатов-коммунальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск может столкнуться с эпидемией деприборизации. Такие опасения высказал первый заместитель председателя Челябинской городской Думы Сергей Овчинников. Связывает он это с существенным понижением норматива на отопление.

Напомним, постановление «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемых на территории Челябинской области» было принято в конце декабря прошлого года и скорректировано в октябре нынешнего. В документе прописан поэтапный переход к единому нормативу, который должен завершиться не позднее 2020 года.

В Челябинске новый норматив должен начать действовать с 1 января 2018 года, что очень беспокоит депутатов, чьи интересы связаны со сферой ЖКХ. Так, на сегодняшнем заседании одной из думских комиссий особое беспокойство высказали Сергей Овчинников, которому принадлежит УК «Созвездие», и Сергей Лобанов – директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

«Мы можем столкнуться с деприборизацией, – отметил г-н Овчинников. – Люди увидят, что по нормативу платить выгоднее и начнут отказываться от приборов».

Опасения вполне оправданные. Так, если по нынешнему нормативу челябинцы оплачивают в год стоимость 0,264 гигокалории на квадратный метр, то с 1 января 2018 года минтариф предлагает горожанам, живущим в 5-9-этажныхдомах, построенных до 1999 года, платить за 0,23604 гигакалории на квадратный метр. То есть при сохранении нынешнего тарифа экономия составит порядка 4-5 рублей с квадратного метра. Таким образом, в месяц ресурсоснабжающая организация со стандартной «двушки» площадью 50 квадратных метров недополучит 200-250 рублей, а в год – 1-1,5 тысячи.

Однако это только если речь идет о домах, построенных до 1999 года. Нормативы для домов, построенных после 1999 года, минтариф планирует снизить в 2 и более раза. Что вряд ли понравится ресурсникам.

Еще один нюанс – желание чиновников равномерно распределять плату по нормативу на 7 месяцев (с октября по апрель). Это также может дестимулировать собственников жилья, считают ресурсники. «Представьте себе: проходит май, когда в Челябинске обычно еще действует отопительный сезон – до 9 мая достаточно часто мы отапливаем дома, -рассуждает директор филиала УТСК в Челябинске Игорь Рындин. – И в итоге те, у кого установлены счетчики, получат квитанции за май, а те, кто платит по нормативу, – нет. Да собственники тут же пойдут и отключат счетчик!»

Впрочем, вполне возможно, что и депутаты, и ресурсники беспокоятся зря. Не исключено, что пугающее их постановление минтарифа – всего лишь подготовка южноуральских чиновников к переходу на формирование тарифа по принципу «альтернативной котельной». Напомним, по некоторым расчетам с переходом на этот принцип предельная величина тарифа на тепло в Челябинской области может вырасти вдвое. В таком случае столь же радикальное уменьшение норматива может хотя бы частично снизить потери бюджета или, в крайнем случае, социальную напряженность.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.17

На Южном Урале бухгалтер администрации воровала зарплату педагогов. / Челябинца, оставившего незнакомку без ноги, отправили в колонию. / Директор озерского дома культуры попал под статью о растрате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров