Челябинских депутатов напугало снижение норматива на отопление

Планы регионального минтарифа по снижению норматива на отопление перепугали челябинских депутатов-коммунальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск может столкнуться с эпидемией деприборизации. Такие опасения высказал первый заместитель председателя Челябинской городской Думы Сергей Овчинников. Связывает он это с существенным понижением норматива на отопление.

Напомним, постановление «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемых на территории Челябинской области» было принято в конце декабря прошлого года и скорректировано в октябре нынешнего. В документе прописан поэтапный переход к единому нормативу, который должен завершиться не позднее 2020 года.

В Челябинске новый норматив должен начать действовать с 1 января 2018 года, что очень беспокоит депутатов, чьи интересы связаны со сферой ЖКХ. Так, на сегодняшнем заседании одной из думских комиссий особое беспокойство высказали Сергей Овчинников, которому принадлежит УК «Созвездие», и Сергей Лобанов – директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

«Мы можем столкнуться с деприборизацией, – отметил г-н Овчинников. – Люди увидят, что по нормативу платить выгоднее и начнут отказываться от приборов».

Опасения вполне оправданные. Так, если по нынешнему нормативу челябинцы оплачивают в год стоимость 0,264 гигокалории на квадратный метр, то с 1 января 2018 года минтариф предлагает горожанам, живущим в 5-9-этажныхдомах, построенных до 1999 года, платить за 0,23604 гигакалории на квадратный метр. То есть при сохранении нынешнего тарифа экономия составит порядка 4-5 рублей с квадратного метра. Таким образом, в месяц ресурсоснабжающая организация со стандартной «двушки» площадью 50 квадратных метров недополучит 200-250 рублей, а в год – 1-1,5 тысячи.

Однако это только если речь идет о домах, построенных до 1999 года. Нормативы для домов, построенных после 1999 года, минтариф планирует снизить в 2 и более раза. Что вряд ли понравится ресурсникам.

Еще один нюанс – желание чиновников равномерно распределять плату по нормативу на 7 месяцев (с октября по апрель). Это также может дестимулировать собственников жилья, считают ресурсники. «Представьте себе: проходит май, когда в Челябинске обычно еще действует отопительный сезон – до 9 мая достаточно часто мы отапливаем дома, -рассуждает директор филиала УТСК в Челябинске Игорь Рындин. – И в итоге те, у кого установлены счетчики, получат квитанции за май, а те, кто платит по нормативу, – нет. Да собственники тут же пойдут и отключат счетчик!»

Впрочем, вполне возможно, что и депутаты, и ресурсники беспокоятся зря. Не исключено, что пугающее их постановление минтарифа – всего лишь подготовка южноуральских чиновников к переходу на формирование тарифа по принципу «альтернативной котельной». Напомним, по некоторым расчетам с переходом на этот принцип предельная величина тарифа на тепло в Челябинской области может вырасти вдвое. В таком случае столь же радикальное уменьшение норматива может хотя бы частично снизить потери бюджета или, в крайнем случае, социальную напряженность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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