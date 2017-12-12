Меньше платить не будем: челябинским депутатам напомнили, кто виноват в росте счетов за тепло (ВИДЕО)

Челябинской городской Думе напомнили, кто виноват в росте счетов за тепло в ноябре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост счетов за отопление, замеченный многими челябинцами в ноябре по сравнению с октябрем вполне закономерен. Об этом заявил директор филиала УТСК «Челябинские тепловые сети» Игорь Рындин, выступая на объединенном заседании комиссий по социальным вопросам и по ЖКХ Челябинской городской Думы.

Тему роста платежа поднял депутат Александр Галкин. «К нам поступает очень много жалоб от горожан, – заявил парламентарий. – Объясните, с чем связано изменение». Впрочем, набрать очки на столь горячей теме ни г-ну Галкину, ни городской Думе не удалось.

Представитель ресурсников очень удивился, что ему приходится объяснять депутатам принятое ими же решение

Кроме того, начавшая обслуживать челябинцев с ноября УТСК на момент формирования счетов не получила от управляющих компаний показания счетчиков. Поэтому потребителям, дома которых оснащены приборами учета, квитанции за ноябрь пришли с суммой, рассчитанной, исходя из норматива. Однако ресурсоснабжающая организация обязалась сделать перерасчет по таким платежам, как только получит показатели приборов учета. Остальным же челябинцам придется смириться с повышением.

Кстати, не исключено, что жалобы горожан вызваны странными выступлениями главы Челябинска Евгения Тефтелева, не раз заявлявшего, что при смене единой теплоснабжающей организации сумма в платежке не изменится. И, видимо, совершенно забывший, что в ноябре эта сумма меняется по сравнению с октябрем вот уже 10 лет. Во всяком случае, мэр ни разу не предупредил жителей города о грядущем повышении платы, обусловленном разницей утвержденного Челябинской городской Думой норматива для двух этих месяцев. Зато несколько раз заверил их, что никакого повышения не будет.

Впрочем, объяснение Игоря Рындина не обескуражило Александра Галкина, и депутат требовательным голосом начал говорить о недостаточной разъяснительной работе… со стороны УТСК. Как будто это не обязанность депутатов – разъяснять ими же принятые решения.

Выяснилось из выступления топ-менеджера УТСК и еще одно обстоятельство: горожанам не приходится надеяться и на снижение тарифа в ближайшем будущем. Теоретически этого можно достичь за счет перераспределения мощностей. Однако, как оказалось, мероприятия по повышению энергоэффективности не предусмотрены действующей схемой теплоснабжения. Той самой, несколько лет разрабатывавшейся и многократно перерабатывавшейся схемой, которую министерство энергетики России утвердило год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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