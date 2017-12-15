Самолет из Челябинска не смог с первого раза приземлиться в Шереметьево

Пассажиры рейса «Челябинск – Москва» пережили шок из-за внезапного захода на второй круг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером в аэропорту «Шереметьево». О нем стало известно со слов пассажиров.

Как рассказали невольные участники инцидента, самолет компании «Аэрофлот», прилетевший из Челябинска в Москву, уже шел на посадку, но вдруг начал резко набирать высоту. По громкой связи перепуганным пассажирам объявили, что с предназначенной для посадки полосы не успел уйти приземлившийся перед ними самолет. В итоге летевшие из Челябинска клиенты «Аэрофлота» еще 15 минут пробыли в воздухе.

«Борт был полон – человек 150, – цитирует одного из пассажиров «Челябинск.ру». – Бывает, что при посадке пассажиры хлопают, а тут мы сели в полнейшей тишине».

Челябинск, Виктор Елисеев

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