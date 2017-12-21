В Германии стартовал суд над челябинцем, подорвавшим футболистов «Боруссии»

В Дортмунде стартовал процесс над челябинцем, устроившим покушение на футболистов местного клуба ради заработка.

Как уже сообщал «Новый День», полицейский спецназ задержал 28-летнего россиянина в апреле этого года по подозрению в нападении на футболистов клуба «Боруссия» из Дортмунда. Спецоперация прошла в городе Баден-Вюртемберг.

Само преступление произошло 11апреля в Дортмунде. Вечером этого дня три взрыва прогремели рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» за час до игры 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». Бомбы были заложены на обочине дороги. В результате взрывов пострадали два человека – 26-летний испанский футболист Марк Бартра, раненый осколком стекла, а также полицейский, который сопровождал на мотоцикле автобус «Боруссии». Автобус получил повреждения в двух местах. Из-за случившегося матч перенесен на среду, 12 апреля.

В день преступления подозреваемый прибыл в отель L`Arrivée, где разместилась перед матчем команда «Боруссия» и где он заранее забронировал номер. Бомбы он привел в действие с помощью дистанционного устройства. Россиянин запомнился служащим отеля из-за двух обстоятельств. Мужчина высказывал недовольство номером, поскольку его окна не выходили на улицу. В итоге он согласился поселиться в комнате на самом верхнем этаже отеля. Кроме того, вскоре после взрывов, когда среди постояльцев возникла паника, он спокойно вошел в ресторан гостиницы и заказал стейк.

Изначально правоохранители квалифицировали преступление как теракт, в совершении которого заподозрили исламистов. Однако спустя полторы недели задержали мужчину, имевшего двойное гражданство – России и ФРГ. По данным «Немецкой волны» мужчина родился в Челябинске, откуда переехал вместе с семьей в 2003 году в Германию. Следователи считают, что мотивом преступления была жажда наживы. Перед атакой на автобус игроков «Боруссии» мужчина взял потребительский кредит и приобрел через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба за 78 тысяч евро. В случае резкого падения стоимости ценных бумаг россиянин рассчитывал заработать до 4 миллионов евро.

По сведениям еженедельника Der Spiegel, мужчина мог иметь психические проблемы. Так, незадолго до нападения на автобус он якобы приобрел в аптеке по рецепту медикамент эсциталопрам, применяющийся для лечения биполярных и тревожных расстройств личности.

Отмечается, что исполнитель атаки проживал неподалеку от города Тюбингена. Мужчина находился в поле зрения правоохранительных органов около недели. На след возможного преступника их навел источник в финансовой сфере, сообщает немецкое издание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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