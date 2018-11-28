В Германии вынесли приговор челябинцу, подорвавшему футболистов «Боруссии»

Челябинца признали виновным в покушении на убийство футболистов немецкого клуба «Боруссия».

Как уже сообщал «Новый День», 11 апреля 2017 года за час до игры 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» в Дортмунде рядом с автобусом «Боруссии» прогремели 3 взрыва. Пострадали два человека – 26-летний испанский футболист Марк Бартра, раненый осколком стекла, а также полицейский, который сопровождал на мотоцикле автобус «Боруссии». Сначала происшествие квалифицировали как теракт, подготовленный исламистами, но позже задержали 28-летнего мужчину, обладающего двойными гражданством – России и Германии.

Бывший житель Челябинска признал свою вину и рассказал, что, взяв кредит, приобрел 15 тысяч акций дортмундской «Боруссии». В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков он мог получить от продажи ценных бумаг до 4 млн евро, деньги ему нужны были, якобы, для того, чтобы помочь своей семье.

Он самостоятельно собрал 3 взрывных устройства с дистанционным управлением и в день игры поселился в том же отеле, что и футболисты «Боруссии». При этом он потребовал номер с конами на улицу и после долгих разборок на ресепшн обменял забронированный комфортный номер с окнами во двор на меньший по площади и расположенный под крышей отеля, но с видом на дорогу. Сотрудники отеля запомнили странного постояльца и потому обратили внимание на его поведение после взрывов: среди общей паники он спокойно вошел в ресторан гостиницы и заказал стейк.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Дортмунд, Игорь Юров

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