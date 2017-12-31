Вердикт небес. Гороскоп РИА «Новый День» на 2018 год для каждого знака Зодиака

В гороскопе на год ситуация рассматривается в общих чертах, без подробностей. Если год определён как благоприятный или, наоборот, неблагоприятный, то это нужно понимать как преимущественную характеристику периода, а не как абсолют. Годовой масштаб обзора не позволяет разглядеть детали внутри каждого месяца, но они есть, и будут раскрыты в последующих помесячных гороскопах. Цель годового гороскопа состоит в том, чтобы дать общее представление всего периода, его «вид сверху». Общую для всех знаков характеристику года дать невозможно, так как прогнозы существенно отличаются.

Общие тенденции года здесь

Овен

У Овнов-мужчин гороскоп на 2018 год в профессиональном плане демонстрирует благоприятную в целом ситуацию. Лучше всего будет идти сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Соединение Юпитера с Плутоном, действующее с начала года, обещает множество положительных перемен в деловой сфере. Сформируются условия для неких важных преобразований, крупной реорганизации, перехода к новому направлению деятельности. Однако до конца января не рекомендуется проявлять в этом инициативу: объективные предпосылки к изменениям должны вызреть естественным образом, без давления со стороны Овнов. Далее гармоничный аспект Урана с Венерой поддержит воздействие Плутона, усилив личные деловые качества Овнов. Также в основном положительно характеризуются отношения с далёкими деловыми партнёрами. Правда, в январе это направление будет находиться под воздействием негативного Сатурна (и ещё он будет серьёзно мешать Овнам с третьей декады июля и до третьей декады октября). В остальное время на первом плане будут гармоничные аспекты Юпитера, Нептуна и Урана, которые помогут существенно продвинуться в делах. Оценка финансовой деятельности положительная: лишь небольшие кратковременные затруднения ожидаются в феврале, апреле, августе и октябре. А на остальное время прогноз выглядит очень позитивно. В основной деятельности в течение всего года будут возникать трудности. Особенно неблагоприятным будет период с середины марта по середину мая, когда негативная Луна будет создавать проблемы в административной и хозяйственной деятельности. Ситуация в доме ожидается напряжённой в январе и в промежуток август – октябрь. Прогноз по обустройству личной жизни положительный на февраль – март и август – ноябрь. Материальное положение характеризуется как преимущественно благополучное.

У Овнов-женщин наиболее спокойной деятельностью будет сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Небольшие затруднения возможны в июле, октябре и декабре, но с ними Овны вполне в состоянии справиться. В основной работе заметные трудности проявятся в конце марта, апреле и первой декаде мая. Из-за влияния негативного Урана, этот промежуток не подходит для значительных преобразований в работе. Овнам в это время не следует стремиться к изменениям, рисковать, отправляться в поездки, командировки. Неожиданные события в это время будут происходить, скорей всего, во вред Овнам. Реализацию собственных планов, поэтому, лучше перенести на другое время. Этот же аспект, с таким же действием, будет мешать Овнам в декабре. На остальной период прогноз преимущественно положительный. Финансовая деятельность, судя по гороскопу, окажется тесно связанной с сотрудничеством с далёкими деловыми партнёрами. И то, и другое в целом будут успешными, но определённые трудности всё же возникнут в январе, апреле, июле-августе и сентябре-октябре. Во всех случаях препятствия будет создавать негативный Сатурн. Эти периоды не подходят для расширения сферы деловых интересов. В это время Овнам не следует проявлять инициативу или действовать самостоятельно. Также это неподходящий момент для радикальных шагов, крупных сделок, ответственных финансовых решений. Лучше заниматься текущей работой и последовательно укреплять свои позиции. В остальные периоды Овны будут находиться под влиянием гармоничных аспектов Венеры с Ураном и Сатурном, которые благоприятно повлияют на работу. Ситуация в доме ожидается благополучной, за исключением апреля и ноября-декабря. Прогноз по обустройству личной жизни негативный для января и периода с июля по вторую половину ноября. Личное материальное положение на весь год характеризуется как благополучное, затруднения будут кратковременными.

Телец

У Тельцов-мужчин первая половина года пройдёт под преобладающим влиянием гармоничных аспектов Солнца и Плутона. В этот период ожидаются заметные успехи и в основной работе, и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами, и, особенно, в финансовой сфере. Во второй половине года ситуация изменится. В действие вступит аспект Урана с Венерой, который будет стимулировать Тельцов к обновлению своей деятельности, расширению деловых контактов, поиску новых перспектив, но при этом не будет гарантировать успеха. В этот период возможны неожиданные события неприятного характера, хотя не исключена и удача. От Тельцов потребуется осмотрительность, сдержанность, а также ответственное отношение к своим обязательствам. Для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов наибольшие сомнения вызывает промежуток сентябрь-октябрь. А при взаимодействии с далёкими партнёрами проблемы будут возникать в промежуток с августа по начало декабря. Соответственно, желательно все задачи решить до наступления этого периода. Во второй половине года, под влиянием гармоничного аспекта Плутона с Луной, Тельцы могут провести масштабную реорганизацию производства, успешно решить административные, хозяйственные, имущественные задачи. В этот момент возможно увеличение нагрузки из-за появления дополнительных рабочих обязанностей, при этом Тельцы не должны рассчитывать, что их деятельность будет как-либо отмечена, поощрена. Скорей всего, положительные результаты будут оценены только самими Тельцами, но зато это откроет перед ними возможности, незаметные или недоступные другим. Ситуация в доме и отношения в семье большую часть года оцениваются как благополучные, хотя некоторое напряжение ожидается в январе, мае и сентябре-октябре. Прогноз по обустройству личной жизни положительный на первую половину года, и негативный на вторую. Материальное положение преимущественно благополучное – сложности ожидаются только с конца июня по начало августа и немного в октябре.

У Тельцов-женщин для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами первая половина года выглядит более подходящей. В этом им будут помогать гармоничные аспекты Солнца, Сатурна и Юпитера. При этом Сатурн будет настраивать Тельцов на тщательную, кропотливую деятельность, ответственное отношение к делам и обязательствам, с обращением особого внимания на соблюдение различных формальностей. Это хороший период для установления вертикальных связей, деловых контактов с влиятельными лицами, новых полезных знакомств, а также для расширения сферы делового сотрудничества, заключения договорённостей, подписания договоров. На первую половину года гороскоп даёт вполне благоприятный прогноз по финансовой деятельности и выполнению основной работы. Особенно успешными должны стать февраль и промежуток с конца марта до конца апреля. Плутон и Сатурн с Солнцем создадут в это время и внешние, и внутренние условия для существенного продвижения в делах. Во второй половине, а точней, в промежуток июнь-август Сатурн станет притормаживать активность Тельцов, и в этом не следует ему противодействовать, поскольку в противном случае аспект Плутона с Нептуном накажет Тельцов неожиданными и неприятными последствиями. Это касается основной работы и финансов, а прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими партнёрами указывает на более длительный неблагоприятный промежуток. Для работы с местными партнёрами не вполне подходит период июнь-октябрь, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный на период август-первая половина октября. Ситуация в доме и отношения в семье во второй половине года сложатся лучше, чем в первой. Прогноз по личной жизни, в основном, позитивный, но напряжённые моменты возникнут в январе, августе-сентябре, а также в конце ноября. В материальном плане ситуация до июля будет благополучной, затем, до ноября, неудовлетворительной, и наконец, в ноябре-декабре опять благополучной.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в период с января по начало августа в гороскопе присутствует напряжённый аспект Плутона с Венерой, который указывает на значительные осложнения в профессиональной деятельности, вызванные некими масштабными событиями. Возможно, речь идёт об экономической ситуации в стране в целом. Как бы то ни было, этот аспект повлияет на всю деятельность Близнецов. Судя по гороскопу, до второй декады августа должно быть исключено сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, поскольку ожидается нарушение договорённостей, разрыв деловых отношений, расхождение во взглядах и целях в работе. Для взаимодействия с местными партнёрами и решения финансовых вопросов подходит только конец февраля и март. В это время вероятен некий неожиданный поворот событий, внезапный прорыв в работе, который окажется очень полезным для Близнецов. В остальное время успехи могут быть только кратковременными, разовыми. Основная работа в течение года будет идти в целом успешно, но в период с конца апреля по конец июля Близнецы будут сталкиваться с трудностями из-за напряжённых аспектов Юпитера и Меркурия (в дополнение к Плутону). Во второй половине года условия станут более подходящими для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, но в финансовой сфере всё равно ожидаются трудности. В целом, от Близнецов в этом году потребуется стойкость, сдержанность в решениях и упорство в преодолении трудностей. Ситуация в доме и отношения в семье до августа прогнозируются как напряжённые, а затем положение будет постепенно выправляться. Для обустройства личной жизни не подходит промежуток с конца апреля и до второй половины июля. Материальное положение в течение года будет трудным, но некоторое улучшение ожидается в период август-ноябрь.

У Близнецов-женщин гороскоп указывает на благоприятные условия для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, хотя временные затруднения всё же возникнут в марте, августе, сентябре. В гороскопе в течение года значительное влияние на Близнецов будут оказывать гармоничные аспекты Урана, что говорит о возникновении больших возможностей для позитивных изменений в случае развития деловых отношений и обновления деятельности. Эти аспекты сформируют и внутренние условия (например, увеличат интеллектуальные возможности и усилят коммуникативные способности Близнецов), и внешние обстоятельства (удачный ход событий), благоприятные для работы. Соответственно, это направление деятельности следует считать предпочтительным. Прогноз по основной работе в целом по году тоже положительный, но в марте, а также в мае-июне трудностей прибавится. В марте не следует проводить крупных организационных или хозяйственных мероприятий. В мае и позже возможен неверный выбор направления деятельности и, в связи с этим, нерациональное использование ресурсов. В финансовой сфере, кстати, тоже негативный период приходится на май-июнь, что подкрепляет предыдущий прогноз и предостерегает от принятия необдуманных решений. Кроме того, некоторые сложности ожидаются в августе-сентябре и, частично, в ноябре. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами гороскоп в этом году оценивает преимущественно негативно, особенно, до августа. Общее экономическое положение будет создавать проблемы, и Близнецы часто будут оказываться в состоянии неопределённости, что не способствует расширению деловой сферы из-за слишком высокого риска. Ситуация в доме и отношения в семье на весь год прогнозируются, в основном, благополучные, хотя в феврале-марте возможна напряжённость. Для обустройства личной жизни относительно благоприятна вторая половина года, с августа. Материальное положение в основном благополучное, но в ноябре-декабре оно, судя по гороскопу, ухудшится.

Рак

У Раков в промежуток с марта по первую половину июня в гороскопе наблюдается напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который негативно повлияет на их интеллектуальные способности и деловые отношения с коллегами и партнёрами. На этот период гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, этот же аспект проявит себя в конце ноября – начале декабря. Оба периода не подходят для обсуждения важных вопросов, принятия серьёзных решений, сложной интеллектуальной деятельности. Также это неудачное время для общения с руководством, вышестоящими инстанциями и официальными органами. На остальные периоды прогноз относительно благоприятный. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами более перспективен, хотя в июне, июле и октябре в этом направлении тоже возникнут некоторые трудности. В это время не следует расширять сферу деловых интересов, искать новые направления деятельности, инвестировать в новые проекты. Также этот период неблагоприятен для получения финансовой помощи. Прогноз по финансовой деятельности, кстати, почти полностью совпадает с вышеуказанным, соответственно, данные рекомендации касаются и этого направления. В течение большей части года на Раков значительное влияние будет оказывать Нептун. Это указывает на возникновение широких возможностей для применения творческих способностей Раков, возможность получения новых полезных знаний, информации, открытие для себя новых областей деятельности, достижение успехов при самосовершенствовании, а также удачное использование свое интуиции. Ситуация в доме и отношения в семье с марта по вторую половину июня, а также в конце ноября – начале декабря напряжённые, а в остальное время благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни преимущественно благоприятный. Материальное положение тоже преимущественно благополучное.

У Раков-женщин в профессиональном плане год будет большей частью благополучным. В гороскопе преобладают гармоничные аспекты больших планет – Юпитера, Урана, Нептуна, которые будут оказывать Ракам долговременную поддержку в их деятельности. Большую часть года условия будут способствовать расширению сферы деловых интересов, установлению новых деловых отношений, связей, развитию и применению интеллектуальных и творческих способностей. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно положительный. Некоторые затруднения ожидаются в январе, в конце мая, в июле, августе и октябре, но это будут текущие трудности, которые Раки сумеют преодолеть. Прогноз по финансовой деятельности тоже в целом положительный – только в январе, феврале и октябре могут возникнуть заметные проблемы из-за внешних факторов. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, а затруднения, которые будут периодически возникать, окажутся малозначительными. В течение года деятельность Раков будут сопровождать гармоничные аспекты Урана, способствующие благоприятным изменениям в жизни и работе, обновлению деятельности, открытию новых перспектив. Также Уран создаст широкий диапазон возможностей для личной активности Раков, успешной реализации собственных планов и идей, и, кроме того, он образует предпосылки для благотворного вмешательства внешних факторов, удачного стечения обстоятельств. Ракам в этом году следует расширять контакты с окружением, укреплять существующие отношения и создавать новые. Ситуация в доме и отношения в семье преимущественно благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный только до августа (и потом ещё в сентябре и декабре – частично). Материальное положение благополучное, за исключением промежутка январь-февраль.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на год в основном благоприятный. Астрологический фон сформируется преимущественно из гармоничных аспектов дальних планет, действующих длительные периоды, и напряжённые аспекты на их фоне будут проявлять себя слабей. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – особенно, в первой половине года он выглядит наиболее позитивным. Тем не менее, негативные оценки тоже относятся к первой половине, а именно – к первой половине января и февралю. В эти периоды не следует осуществлять крупные операции, тратить деньги на начало нового проекта, подписывать обязывающие документы, давать обещания. Всю важную работу лучше перенести на промежуток март-май, когда, по гороскопу, сложится наиболее благоприятная ситуация, и Львы смогут достичь наибольших успехов. Для основной работы прогноз также позитивный, но некоторые трудности дадут о себе знать в промежутки февраль-март и июнь-июль. В первом случае напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает на возникновение объективных обстоятельств, препятствующих продвижению в работе. Попытки преодолеть помехи приведут только к бесполезной трате ресурсов. Во втором случае Львы будут находиться под воздействием аспекта Юпитера с Сатурном, который указывает на собственную неготовность Львов в этот момент к осуществлению серьёзной работы. Из-за этого возможны конфликты с руководством или коллегами (который затянется надолго). Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый, и совпадает с прогнозом по основной работе. Соответственно, к этому направлению относится всё, сказанное выше. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, но в июле возможна напряжённость. Прогноз по обустройству личной жизни, в основном, благоприятный, но негативно оцениваются февраль и апрель. Материальное положение благополучное, за исключением января (первая половина) и февраля.

У Львов-женщин с апреля по первую половину сентября в гороскопе наблюдаются напряжённые аспекты Нептуна с Венерой и Марсом. Они проявят себя в финансовой сфере – причём и в деловой, и в личной. Оба аспекта указывают на сложности в отношениях с партнёрами, коллегами, окружением, на попытки обмана, трудности с получением правдивой информации, а также на неадекватные попытки найти выход из ситуации. В этот период Львам понадобится здравомыслие, сдержанность, особое внимание к формальностям. Также в это время нежелательно рисковать, поддаваться искушению преодолеть трудности сомнительными способами. Месяцы, предшествующие этому периоду, и следующие за ним, по гороскопу, будут успешными. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно положительный. Трудности ожидаются только в периоды: март-апрель и во второй половине июня – первой половине июля. В первом случае проблемы будут связаны с финансами, и выразятся в напряжённых отношениях с коллегами. Либо это будет неправильное распределение ресурсов из-за неверной оценки ситуации. Во втором случае Львы проявят чрезмерный оптимизм или с пренебрежением отнесутся к своей работе, и что-то упустят из виду. Прогноз на остальные периоды года стабильно благополучный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается точно так же, что указывает на их тесную связь с основной работой. Соответственно, указанные проблемы имеют отношение и к партнёрам. Судя по гороскопу, это временные трудности, которые будут преодолены, и в последствиях себя не проявят. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, за исключением промежутка с конца июня и до конца июля. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, а трудности возможны в тот же период (июнь-июль). Материальное положение с апреля по середину сентября неудовлетворительное, а в остальные периоды благополучное.

Дева

У Дев-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – почти в течение всего года здесь ожидаются стабильно положительные результаты. Небольшие кратковременные сложности возможны в феврале и в марте, и, кроме того, некоторые трудности возникнут во второй половине августа и конце октября. В начале года возможны ошибки в расчётах, задержки поступления денег, лишние расходы. В августе и октябре трудности будут связаны с далёкими партнёрами, и будут быстро преодолены. Прогноз по основной деятельности тоже в основном положительный, а трудности возникнут тоже в феврале-марте. В этот период не следует производить значительных преобразований в работе, решать административные задачи. Возможен беспорядок в делах, несогласованность действий, путаница. Неподходящее время для заключения сделок. Прогноз на остальные месяцы благоприятный, за исключением октября, когда не следует выполнять никакой важной, ответственной работы, начинать серьёзный проект. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет нестабильным. Неподходящие для этой работы месяцы: февраль, март, июнь, первая половина октября и ноябрь. При взаимодействии с далёкими партнёрами основные трудности ожидаются в апреле-мае, а также, кратковременно, в сентябре, октябре, декабре. Несмотря на это, сотрудничество с далёкими партнёрами представляется наиболее перспективным. Гармоничный аспект Урана с Юпитером создаст возможности для расширения сферы деловых интересов, обновления, смены направления деятельности. Уран будет способствовать успеху также при личной, самостоятельной деловой активности. Ситуация в доме и отношения в семье до мая будут напряжёнными. Кроме того, негативно оцениваются июнь и ноябрь. Прогноз по обустройству личной жизни положительный, за исключением периодов февраль-март и ноябрь. Материальное положение неудовлетворительное в феврале, марте, июне, ноябре.

У Дев-женщин вторая половина года будет лучше первой. До июля в гороскопе значительную роль играют напряжённые аспекты Юпитера и Сатурна, которые регулярно будут создавать помехи и нарушать нормальный ход работы. С июня начнут действовать гармоничные аспекты дальних планет, под влиянием которых ситуация начнёт улучшаться. Поэтому все важные проекты и долговременные договоры лучше планировать на вторую половину года. Сотрудничество с далёкими партнёрами наладится уже в мае, и до конца года будет развиваться с постепенным улучшением. Трудности в основной работе во второй половине года ожидаются в ноябре (частично) и в декабре. Декабрь, по гороскопу, обещает быть тяжёлым. Возможно, значительно увеличится нагрузка. С ноября и до конца года ничего важного лучше не предпринимать. Для работы с местными деловыми партнёрами лучше всего подходит период август-октябрь. В первой половине года успешным будет май. Для работы с финансами тоже благоприятен май, а также период с июня по декабрь, за исключением второй половины ноября. Под влиянием Сатурна работа в ноябре зайдёт в тупик, попытки преодолеть проблему приведут только к потере ресурсов, а использование обходных путей увеличит неразбериху. Соответственно, в конце года решать финансовые проблемы нежелательно. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, но в апреле ожидаются небольшие неприятности, возможно, из-за денег. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, начиная с июля и до второй декады декабря. Материальное положение до августа неудовлетворительное, но затем ситуация исправится, хотя в сентябре, ноябре и декабре возможны кратковременные затруднения.

Весы

В гороскопе у Весов-мужчин астрологический фон сформируется преимущественно гармоничными аспектами Нептуна, Юпитера и Урана. Напряжённые аспекты проявятся в апреле, июле, августе и декабре. Прогноз по основной работе на большую часть года положительный, но в апреле и конце декабря на Весы будет влиять напряжённый аспект Урана с Меркурием, а в августе – Юпитера с Венерой. При действии первого аспекта будут снижены интеллектуальные способности Весов, а также возникнут проблемы с получением информации. Этот период не подходит для обновления профессиональной деятельности, сложной умственной работы, осуществления новых планов и идей. В августе Весы могут не заметить благоприятной возможности для продвижения в делах, и начать (или продолжать) двигаться в другом направлении. Если в этот период у Весов окажется значительное количество деловых контактов, им следует провести ревизию и расставить приоритеты. Если контактов не будет, Весам рекомендуется расширить деловое общение. В августе от Весов потребуется большая, чем обычно, активность и в то же время – большая избирательность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же, что подчёркивает конкретику деловых отношений. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже будет складываться преимущественно позитивно, а небольшие проблемы здесь возникнут в марте, октябре, конце декабря. Самым трудным месяцем окажется июнь. Этот месяц не подходит для расширения сферы делового сотрудничества, начала нового проекта, а также реорганизации производства. В финансовой области основные трудности ожидаются в августе и декабре, но в целом дела будут идти успешно. Ситуация в доме и отношения в семье в основном благополучные. Неблагоприятный прогноз относится к марту, июлю и, частично, к октябрю и декабрю. Прогноз по обустройству личной жизни до октября благоприятный, а в последние три месяца ситуация немного ухудшится. Материальное положение в течение года благополучное, но март-апрель окажется напряжённым периодом.

У Весов-женщин в профессиональном плане год обещает быть практически полностью успешным. В гороскопе преобладают гармоничные аспекты дальних планет – Юпитера, Нептуна, Урана, Плутона. Это год больших возможностей и значительных изменений. В основной работе дела будут идти всё лучше и лучше, наибольшие успехи ожидаются в июне и августе. Прогноз по финансовой сфере стабильно положительный, но первая половина года выглядит лучше, чем вторая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами наилучшие результаты будут достигнуты в июне и августе, но и дальше до конца года всё будет хорошо. Только в начале года, в январе и феврале, из-за негативного Сатурна, ситуация окажется неподходящей для начала серьёзной работы. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже преимущественно благоприятный. Проблемы ожидаются в январе, марте и сентябре-октябре (осенью, под влиянием Плутона могут сложиться неблагоприятные обстоятельства, происходить события, внешние процессы, негативно влияющие не работу – в этот момент будет нужна осторожность, нельзя рисковать). Гороскоп указывает на хорошие перспективы в плане карьерного роста (на весь год), но при этом Весы должны будут работать в команде. Для одиночной деятельности подходят только май и август-сентябрь. Особенно опасны для собственных решений и действий февраль, июнь и ноябрь. Под влиянием напряжённого аспекта Сатурна и Луны Весы будут не в состоянии принимать разумные решения, либо окажутся жёстко ограничены какими-то внешними препятствиями. Ситуация в доме и отношения в семье будут напряжёнными в те же месяцы – в феврале, июне, ноябре, а на остальное время прогноз положительный. Прогноз по обустройству личной жизни до середины мая преимущественно отрицательный, а затем до конца года благоприятный. Материальное положение в январе-феврале неудовлетворительное, затем до июня неустойчивое, а дальше – благополучное.

Скорпион

Судя по гороскопу, Скорпионы-мужчины столкнутся в новом году с множеством неопределённых ситуаций и процессов с непонятной перспективой. Год в целом будет нестабильным, с рывками вверх и вниз, что предопределяется гармоничными аспектами Юпитера и Сатурна, и напряжёнными аспектами Урана, Луны и Марса. В основной работе благоприятными будут периоды до середины марта, июнь-июль и первая половина ноября. Наибольшие трудности ожидаются в мае, сентябре и ноябре-декабре. В сентябре вероятны конфликты с коллегами или руководством, это неподходящий момент для организационных преобразований и борьбы за перераспределение полномочий. А весной и осенью у Скорпионов будут ослаблены интеллектуальные способности, возникнут трудности с общением, а также в это время возможно вмешательство неблагоприятных событий. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит период до третьей декады апреля и, кроме того, июнь-июль и октябрь-ноябрь. В период до апреля в гороскопе наблюдается значительное число гармоничных аспектов, способствующих успешной работе при условии сосредоточенности и упорства. Середина лета подходит для закрепления достигнутых успехов и личного профессионального положения. Также в это время возможно установление новых ценных контактов и укрепление старых, а значительного продвижения в делах скорей всего не произойдёт. Для сотрудничества с далёкими партнёрами тоже лучше всего подходит период до конца апреля. С конца апреля и до конца августа продлится период, неблагоприятный для работы. Затем сентябрь и первая половина октября будут удачными, а далее до конца года в основном будут трудности. В финансовом отношении год скорей негативный: ожидается много проблем, а успехи будут кратковременными. Ситуация в доме и отношения в семье в целом благополучные, но трудности ожидаются в январе, мае, июле и сентябре. Прогноз по обустройству личной жизни преимущественно благоприятный, но наименее пригодными окажутся для отношений март-апрель, июнь и сентябрь. Материальное положение в целом благополучное, но, начиная с мая, и всё лето, Скорпионы будут сталкиваться с кратковременными трудностями.

У Скорпионов-женщин со второй половины февраля и до первой половины июля включительно значительную роль в гороскопе играет аспект Плутона с Нептуном, который негативно повлияет на интеллектуальные способности Скорпионов, из-за чего они будут находиться в состоянии неуверенности. На этот же период приходится отрицательный прогноз по основной работе. Соответственно, это время не подходит для решительных действий, принятия на себя ответственности, проведения реформ, решения сложных задач. Скорпионы, возможно, попытаются преодолеть это состояние напором, но в этом случае они потерпят неудачу. Ситуация начнёт исправляться со второй половины июля, и наибольших успехов Скорпионы достигнут в октябре-ноябре. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом благоприятный, хотя время от времени и будут возникать небольшие затруднения. Наилучший период для работы – последние три месяца года. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходят периоды январь-апрель и сентябрь-ноябрь. Середина и конец года окажутся преимущественно неблагоприятными. Финансовыми делами лучше всего заниматься в феврале-марте, июне-июле и сентябре-ноябре. Наибольшие трудности ожидаются в апреле и в конце ноября – начале декабря. Таким образом, наиболее заметными окажутся первые три месяца и последние три месяца года, а в середине будет преобладать ощущение неопределённости, неустойчивости, неуверенности, и результаты окажутся не впечатляющими. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, с небольшими, кратковременными осложнениями. Прогноз по обустройству личной жизни до июня отрицательный, а на вторую половину года в основном положительный. Материальное положение неустойчивое, июль-август наиболее неблагоприятны. Ситуация значительно улучшится в октябре и останется такой до конца года.

Стрелец

По гороскопу Стрельцов, в марте, мае-июне и ноябре-декабре на них будет негативно влиять аспект Сатурна с Ураном, который отчётливо себя проявит при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов. Указанные периоды неблагоприятны для обновления профессиональной деятельности, смены направления работы, внедрения новой техники и технологий. Также это неподходящий момент для дальних поездок, командировок. Стрельцы могут получить в эти периоды дополнительные обязанности, что потребует от них значительно большего напряжения сил и увеличит их ответственность. В это же время фоном могут происходить неблагоприятные события, косвенно ухудшающие положение, затрудняющие работу. Положительно в целом для указанной деятельности характеризуются январь-февраль, апрель и июль-октябрь. Прогноз на год по выполнению основной работы преимущественно благоприятный, но негативные события могут происходить в марте, июне, августе, октябре и декабре – различные по характеру и интенсивности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, с плавным улучшением в течение года. Небольшие осложнения могут возникнуть в марте, июне и декабре. Таким образом, как следует из гороскопа, Стрельцам в этом году лучше заниматься текущей деятельностью, не приступая к новым крупным проектам, особенно, совместным с далёкими партнёрами. Они могут потратить усилия на совершенствование производства, укрепление своих профессиональных позиций, отношений в коллективе, прогрессивные административные преобразования. Существенные достижения в работе с далёкими партнёрами, в принципе, возможны, но могут обойтись слишком дорого. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме, возможно, февраля. Прогноз по обустройству личной жизни тоже положительный, за исключением февраля и июля. Материальное положение благополучное, но в феврале, а также в ноябре возможны проблемы.

У Стрельцов-женщин период март-июнь непригоден для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В это время на них негативно будет влиять скопление аспектов Сатурна в соединении с Меркурием, Венерой и Ураном. Они указывают либо на перенапряжение сил Стрельцов, либо на недостаточную их подготовленность к той работе, которая в этот момент появится (что тоже приведёт к перенапряжению и психологической перегрузке). Ожидается, что Стрельцы столкнутся со сложной интеллектуальной задачей или ведением тяжёлых переговоров в неблагоприятных условиях. Результат всего этого, по всей видимости, окажется отрицательным, поэтому, если у Стрельцов будет возможность выбора, то им лучше самоустраниться от этой работы. Кроме того, значительные трудности по этим направлениям деятельности ожидаются в декабре, когда Сатурн снова окажется в силе. Промежуток июль-ноябрь характеризуется как в целом успешный. По гороскопу, Стрельцам в новом году лучше заниматься совместной работой с далёкими деловыми партнёрами и решением финансовых вопросов – здесь прогнозы преимущественно благоприятные. Небольшие кратковременные сложности возникнут в феврале, апреле, конце мая, октябре и ноябре, но они не представляют собой ничего особенного, и возникнут в рамках решения текущих задач. Гороскоп даёт положительную оценку самостоятельной деловой активности Стрельцов и предостерегает от коллективной деятельности в указанный негативный период (март-июнь). При этом категорически не рекомендуется принимать на себя обязанности лидера. Ситуация в доме и отношения в семье в промежутки март, май, конец ноября – начало декабря напряжённые, а в остальные периоды благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни, за исключением января, благоприятный. Материальное положение в мае-июне и конце ноября – начале декабря неудовлетворительное, а в остальное время преимущественно благополучное.

Козерог

Годовой гороскоп у Козерогов-мужчин в целом можно считать благоприятным. Картину портят негативно влияющие аспекты Урана, Сатурна и Юпитера с Плутоном, но они будут действовать кратковременно, хотя и довольно регулярно, и, судя по результатам, серьёзных проблем не создадут. В основной работе некоторые сложности ожидаются в марте, апреле, начале августа, конце сентября и конце декабря. В основном это будут внезапно возникающие задачи, которые нужно срочно решать. Наиболее благоприятным для работы будет период январь-февраль, а наибольших успехов Козероги достигнут в ноябре. Такой же прогноз гороскоп даёт по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, что вносит дополнительную определённость в будущую деятельность. А прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами даже немного лучше. Правда, начало года, январь – начало февраля, характеризуется отрицательно, но дальше, за исключением первой половины октября, весь год оценивается как успешный. В финансовой сфере дела тоже будут идти хорошо. Здесь только в октябре ожидаются некоторые осложнения из-за большой нагрузки или несогласованности в действиях с коллегами или партнёрами. А наиболее успешными, по гороскопу, будут январь, апрель, сентябрь и декабрь. В течение всего года более успешной будет одиночная, самостоятельная работа. В коллективной деятельности ожидается много проблем из-за хаотичности, рассогласованности действий, невозможности организоваться. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме января и апреля-мая. Прогноз по обустройству личной жизни неустойчивый: в период с марта по август благоприятные моменты будут регулярно сменяться напряжёнными. Материальное положение неустойчивое, но преимущественно благополучное.

У Козерогов-женщин гороскоп на год благоприятный, хотя, как и у мужчин, аспекты Юпитера, Урана и Сатурна будут регулярно (но не катастрофично) нарушать спокойное течение дел. Прогноз по выполнению основной работы стабильно позитивный. Только в начале января, конце марта и начале ноября возникнут кратковременные трудности, которые Козероги без особых хлопот преодолеют. Наивысшие результаты, по гороскопу, могут быть достигнуты во второй половине января, в апреле, октябре и ноябре. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется преимущественно положительно: некоторые трудности ожидаются в начале января, в конце марта и в апреле. На остальные месяцы прогноз в основном позитивный. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут в период март-май. В это время Сатурн будет мешать попыткам Козерогов реорганизовать производство, сменить направление деятельности или расширить сферу деловых интересов. Кроме того, в июле, октябре и декабре ожидаются ошибки, связанные с неправильной оценкой перспектив. Здесь от Козерогов потребуется внимательность, сдержанность, благоразумие. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный. Сомнительными выглядят только начало октября и начало ноября. А наилучшие результаты, по гороскопу, будут достигнуты в январе, апреле, августе-сентябре и декабре. В целом, гороскоп благоприятствует проявлению личной активности, инициативы, принятию на себя лидерских обязанностей. Ситуация в доме и отношения в семье неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни до мая скорей негативный, а далее благоприятный. Материальное положение преимущественно благополучное, но в январе, марте, июне-июле может оказаться неудовлетворительным.

Водолей

В течение практически всего года на деятельность Водолеев будут негативно влиять аспекты Сатурна в соединении с Плутоном и Ураном, что отразится на деловых отношениях с далёкими деловыми партнёрами и финансовых операциях. Вероятно, Водолеи захотят расширить сферу деловых интересов и перенести основную деятельность в новую для себя область. Это вызовет значительные трудности, потребует серьёзного напряжения сил, а также финансовых расходов. Вся это деятельность оценивается гороскопом преимущественно негативно, хотя промежутки февраль, май, июнь-июль и декабрь выглядят как успешные. Наибольшие трудности, соответственно, Водолеев ожидают в январе, марте, июне (первая половина), августе-сентябре и ноябре. Эти периоды неблагоприятны для обновления производства, смены направления деятельности, а также для дальних поездок, командировок. Возможно, в эти периоды Водолеи возьмут на себя слишком трудные обязанности и будут работать с перенапряжением. Не исключено, что они не справятся с работой. По возможности, лучше не принимать на себя дополнительную ответственность. Прогноз по выполнению основной работы более благоприятен. Здесь проблемы ожидаются в начале января, марте и августе-сентябре. В январе не следует заключать договор или приниматься за новое дело. В марте неподходящее время для организационных преобразований. В августе-сентябре активность Водолеев натолкнётся на труднопреодолимые препятствия, созданные Сатурном. В остальные месяцы работа будет идти успешно. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно. Незначительные трудности возможны в июне и сентябре, но в целом работа будет идти с улучшением. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением периодов июнь-июль, август, октябрь. Материальное положение благополучное, но в июне-июле и сентябре ожидаются затруднения.

У Водолеев-женщин, судя по гороскопу, год в профессиональном плане в значительной мере будет неудачным. Правда, если они проявят гибкость, то своей активностью сумеют значительно улучшить негативный прогноз. Здесь важно, что аспекты Плутона и Сатурна, которые будут действовать в первой половине года и отрицательно влиять на Водолеев, создают не только неблагоприятные условия и обстоятельства, но и формируют позитивные возможности, которые вполне можно использовать. Прежде всего, эти аспекты повлияют на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Судя по всему, в первой половине года Плутон и Сатурн создадут труднопреодолимые препятствия для этой деятельности, и если Водолеи будут их преодолевать, то им придётся потратить значительные силы на это без гарантии успеха. В то же время промежуток июнь-ноябрь характеризуется как в целом успешный, а первая половина года положительно оценивается для взаимодействия с местными деловыми партнёрами. Следовательно, ситуация позволяет маневрировать: период до июня посвятить работе с местными партнёрами, а затем переключиться на взаимодействие с дальними (тем более что прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами как раз с июня становится преимущественно негативным). Вероятно, взаимодействие с далёкими партнерами окажется обусловлено необходимостью поиска нового направления работы в качестве основной деятельности – поскольку прогноз по основной работе практически на весь год негативный. Тем не менее, из альтернатив у Водолеев – либо маневрирование, либо трудное, рискованное обновление в неблагоприятных условиях. Прогноз по финансам в целом положительный, но на начало января, март-апрель и декабрь он негативный. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, за исключением марта и декабря. Прогноз по обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение большую часть года неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин гороскоп на год в профессиональном плане можно считать благоприятным. Большую часть года дела будут идти под положительный влиянием гармоничных аспектов больших планет. Однако есть довольно длительный период, с июля по октябрь (включительно), когда Нептун в соединении с Солнцем будет оказывать довольно сильное негативное воздействие на Рыб, и когда Рыбы будут находиться под влиянием внешних факторов. Это может быть неблагоприятный ход событий, но существует большая вероятность того, что Рыбы столкнутся с нежелательным влиянием людей – партнёров, коллег или посторонних. На этот промежуток гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности, из чего следует необходимость самостоятельных действий или хотя бы отстранения от потенциально вредной совместной активности. Кроме того, гороскоп указывает, что этот аспект повлияет на финансовую деятельность Рыб и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В то же время отношения с далёкими партнёрами он не затронет. Таким образом, становится ясно, откуда стоит ждать опасности, какой вред может быть причинён, и как от всего этого можно уклониться. По остальным направлениям работы гороскоп даёт негативный прогноз на первую половину января. Кроме того, в основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами затруднения ожидаются ещё в марте. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет особенно успешным в апреле-июне и августе-сентябре. Сложности следует ожидать в периоды: февраль, июль, октябрь-ноябрь. Ситуация в доме и отношения в семье будут напряжёнными в периоды: январь, март, июль-октябрь, конец декабря. Остальные месяцы оцениваются как благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни такой же. Материальное положение неудовлетворительное в январе, августе-сентябре, конце декабря, а в остальные месяцы, по прогнозу, оно благополучное.

У Рыб-женщин профессиональная деятельность в следующем году будет идти неровно. Неустойчивость в работе окажется предопределена негативным влиянием аспектов Сатурна с Ураном и Юпитера с Плутоном, первый из которых будет регулярно создавать помехи, а второй приводить Рыб к большой загруженности делами, возможно, хаотичным попыткам успеть сделать всё сразу, или же Рыбам придётся решать вопросы, в которых они некомпетентны, и это вызовет перенапряжение сил и потерю эффективности. Для основной работы наилучшим периодом будет середина года, с апреля по август. До этого периода и после него, по гороскопу, ситуация будет большей частью неблагоприятной. В апреле Рыбы смогут достичь некоего значительного успеха, в том числе финансового, а также укрепить своё профессиональное положение. Прогноз по финансовой деятельности совпадает с предыдущим. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет развиваться относительно спокойно: основные негативные моменты возникнут в начале января, в марте, сентябре и в конце декабря. При этом никаких серьёзных осложнений не ожидается. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с регулярными встрясками, но прогноз всё равно положительный. Затруднения возникнут в периоды март-апрель, август, сентябрь-октябрь, но результативность работы постепенно будет расти. В целом по году активность Рыб не приведёт к значительным достижениям, хотя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами могут открыться неплохие перспективы. Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, хотя и неустойчивые. Прогноз по обустройству личной жизни большей частью благоприятный, хотя в январе, апреле и декабре ситуация окажется неподходящей. Материальное положение благополучное, за исключением первой половины января, марта-апреля, сентября и декабря.

Москва, Денис Вербицкий

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