Сюрприз – 2018: рост акцизов на бензин в 3 раза превысит индексацию зарплат Что приготовили для россиян в новом году

Наступающий 2018 год внесен в жизнь обитателей России ряд корректировок. Кому-то это облегчит жизнь, кому-то – усложнит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступающем году расшириться список граждан, получающих материальную поддержку от государства.

Семья

С 1 января вводятся ежемесячные выплаты на первого ребенка. Эти деньги будут получать семьи, общий доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума (в среднем по России прожиточный минимум составляет около 10 тысяч рублей). Сумма будет рассчитываться индивидуально. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена возможность ежемесячных выплат на второго ребенка. В этом случае средства будут выделяться из материнского капитала. В целом, право на выплаты в 2018 году смогут реализовать около 340 тысяч семей.

Отметим, закон будет реализовываться не автоматически, а по заявлению получателей: для начисления выплат нужно обращаться в органы соцзащиты или многофункциональные центры предоставления госуслуг. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

Зарплаты и пенсии

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 9 489 рублей, что составит 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного во втором квартале 2017 года. Одновременно на 4% поднимается зарплата работникам бюджетной сферы. Некоторые получат «надбавку» первый раз за последние 4 года – идет о служащих федеральных ведомств, не подпадающих под «майские указы» президента (численность таких работников – около 500 тысяч человек).

На 4% поднимут оклады военнослужащим.

С 1 января буду проиндексированы и страховые пенсии – на 3,7%. Еще одно повышение ожидается в апреле.

Социальные пенсии начнут получать дети, от которых матери отказались в роддоме; найденные на улице; подкидыши. В 2018 году для них установлена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч в месяц.

Медицина

Консультировать, наблюдать и даже лечить можно будет дистанционно: вступает в силу закон, предусматривающий оказание медпомощи посредством дистанционных консилиумов медиков и консультаций пациента врачом. Правда, первичный прием в таких случаях все равно придется проводить очно.

Через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус медицинских тестов и так далее. Реализация закона требует подключения всех медицинских учреждений к Интернету и к Единой государственной информационной системе, с этим в стране пока большие проблемы. С 1 января медицинские работники смогут выписывать больничные как бумажном, так и в электронном виде – вбирать форму должен пациент.

Расширяется перечень жизненно необходимых лекарств: в него включены 60 лекарств и 8 лекарственных форм для уже имеющихся в реестре препаратов. Для льготных категорий граждан в перечень дополнительно внесено 25 лекарств и 2 новые лекарственные формы. Список дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями пополнился 3 препаратами.

Автомобильный транспорт

Увеличатся акцизы на автомобили и бензин С 43 до 45 рублей за 1 лошадиную силу (лс) вырастет ставка для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 лс. Производителям автомобилей мощностью 200 – 299 лс придется платить 925 руб за каждую лс, ; мощностью 300 – 399 лс – 965 руб, 400-499 лс – 1 тыс 84 руб, свыше 500 лс – 1 тыс 302 руб.

Ставка акцизов на бензин класса 5 с 1 января составит 11 тыс 213 рублей за 1 тонну, а на дизельное топливо – 7 тысяч 665 рублей за 1 тонну. По сравнению с действующей ставкой акциз на бензин вырастет на 10,7%, на дизельное топливо – на 12,7%.

Появится новая форма ОСАГО, дополненная QR-кодом, что позволит в режиме онлайн получать подробные сведения о собственнике автомобиля; лицах, допущенных к управлению им; страховом полисе; фирме-страховщике и т.д. Предполагается, что позволит бороться с подделками полисов.

С 5 до 14 календарных дней увеличивается «период охлаждения» – срок отказа от ненужной страховки.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет передавать данные о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Правда, чтобы сервис заработал, устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» должны стоять хотя бы на одном из автомобилей, попавших в ДТП.

Штрафы за тонированные стекла в автомобилях возрастают в 3 раза – до 1,5 тысяч рублей с увеличением до 5 тысяч при повторном нарушении.

На дорогах появятся «зоны успокоенного движения»: в границах зоны автомобили должны двигаться со скоростью не выше 20 км/ч, не совершая обгонов. Пешеходы имеют право переходить проезжую часть в любом месте.

С 1 января для перевозки организованных групп детей нельзя использовать автобусы старше 10 лет.

Судебные приставы могут без вынесения судебного решения лишить водительского удостоверения тех, кто не платит алименты или имеет долги свыше 10 тысяч рублей.

Земля

Вступает в силу запрет на распоряжение земельными участками, по которым не определено местоположение границ. Кроме того, всем собственникам земли необходимо пройти процедуру оформления в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Владельцы земельных наделов, не сделавшие межевание, лишатся возможности продавать или дарить свои участки. Отсутствие межевания или регистрации участка в ЕГРП может стать основанием для того, чтобы суд признал его бесхозным и передал право управления местным органам власти.

Иностранцы

С 1 января иностранцам, прибывающим в России на заработки, придется платить за подтверждение знаний русского языка и истории государства. В данный момент эта сумма составляет 1 тысячу рублей.

Иностранцы, купили товары во время кратковременного пребывания в России, смогут вернуть до 18% от стоимости покупки по системе tax free. Пока система будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Интернет

Пользователем социальных сетей сможет стать только достигший 14-летнего возраста: регистрироваться придется исключительно по паспорту. За нарушения привлекать к ответственности будут как владельцев сайтов, так и родителей несовершеннолетних.

Коррупция

С 1 января в России появится реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Сведения будут находиться в доступе в течение пяти лет после инцидента, приведшего к утрате доверия. Реестр будет размещен в федеральной государственной информационной системе в Интернете и открыт для кадровиков государственной гражданской службы.

На посошок

С 1 января в России запрещается производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Речь идет об энергетиках. Впрочем, российские производители смогут отправлять такую продукцию на экспорт.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.17

Холодает: на Южный Урал вернулась зима. / Челябинские депутаты устраивают разборки в духе 90-х. / Новогодней елке как официальному празднику исполнилось 100 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»