До выборов президента осталось 80 дней: половина российских медиков не имеет доступа к Интернету

Единая государственная информационная система в здравоохранении России работает плохо. Говорить о переходе медицинских учреждений на электронный документооборот не приходится: у половины медиков нет даже доступа к Интернету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос медработников на тему информатизации в сфере здравоохранения. Выяснилось, что почти пятая часть врачей на рабочем месте не имеют компьютера. А из тех, у кого он есть, у половины нет подключения к Интернету.

В опросе, проведенном в ноябре-декабре с помощью мобильного приложения «Справочник врача», участвовали 4002 человека из 85 регионов. 87% респондентов – это доктора, остальные – медперсонал среднего звена. Результаты показали, что у 19% врачей и 36% медиков среднего звена на рабочем месте нет компьютера. Выход в мировую сеть есть только у 57% опрошенных, причем в каждом четвертом случае Интернет работает плохо.

Лишь 35% медработников считают, что в их лечебном учреждении нет проблем с оснащением компьютерами. Большинство же выражают недовольство – устаревшей техникой, отсутствием принтеров или, например, тем, что даже картриджи и бумагу приходится покупать за личный счет.

Эксперты ОНФ отмечают, что в таких условиях говорить об успехах работы Единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ) не приходится. Около трети опрошенных медиков о ней вообще не слышали и только 10% удовлетворены ее результатами.

«Только один врач из 10 дает системе положительную оценку. Опрос показал, что медработникам по-прежнему приходится много работать с бумажной документацией, от которой не спасает даже ЕГИСЗ. Более того, данные теперь приходится заполнять не только в бумажном, но и в электронном формате. И времени на это у специалистов уходит больше, чем на общение с пациентами, от чего в целом страдает качество медобслуживания», – считает эксперт ОНФ в области медицинских информационных систем, гендиректор ООО «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов.

Плодотворной работе медиков с ЕГИСЗ мешает целый ряд и других преград, которые они также выделили в опросе. Так, в системе нередки технические сбои, программный интерфейс для медработников сложный и неудобный, а обучением специалистов по обращению с системой никто не занимается. Медики говорят и о необходимости доработки нормативной базы, подведенной под работу ЕГИСЗ. Они просят создать систему единой для всей страны – без различий по регионам.

«На реализацию ЕГИСЗ за последние 4 года выделено более 21 млрд рублей. Цифра колоссальная, но полноценная единая система пока не реализована. Говорить о высоком уровне информатизации в здравоохранении рано. А ведь, по планам Минздрава, к концу 2018 года к ЕГИСЗ в стране должны подключить 95% рабочих мест врачей. Мы настаиваем на детальной проработке нормативно-правовой базы, чтобы отказ от бумажного документооборота произошел быстрее. Необходимо оснастить рабочие места врачей высокоскоростным Интернетом. И, конечно, обеспечить контроль за бюджетными расходами на информатизацию здравоохранения», – резюмировал Хоманов.

Москва, Игорь Юров

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