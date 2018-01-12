Зарплата в большинстве российских мегаполисов не дотягивает и до половины московской

Челябинск оказался в хвосте рейтинга зарплат в крупных городах России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск смог занят лишь десятое место в списке крупных российских городов по уровню заработной платы. Рейтинг составили аналитики портала HeadHunter, сравнив среднюю заработную плату горожан.

За ориентир были взяты вакансии уровня «специалист» и «ведущий специалист.

В итоге самой низкой из десяти крупных городов оказалась средняя зарплата челябинцев – 38 тысяч 8 рублей (это меньше лидирующих в рейтинге московских зарплат на 54,2%). При этом вперед Челябинск умудрился пропустить вперед города, отнюдь не блистающие экономическим благосостоянием. Так, на девятом месте рейтинга расположилась Самара (38 тысяч 47 рублей). На восьмом – Красноярск (39 тысяч 104 рубля), на седьмом – Ростов-на-Дону (39 тысяч 988 рублей).

В середине рейтинга оказались другие уральские мегаполисы: шестую строчку занимает Пермь (40 тысяч 333 рубля), пятую – Екатеринбург (42 тысячи 59 рублей – это 50,7% от аналогичного московского показателя).

В верхней части таблицы неожиданностей не произошло. На четвертом месте здесь находится Новосибирск (46 тысяч 527 рублей). Топ-3 открывает Владивосток (55 тысяч рублей). Впрочем, это не слишком высокая зарплата, если учесть уровень цен в столице Дальнего Востока.

Второе место занял Санкт-Петербург. Жители северной столицы, в среднем, получают на треть меньше, чем в Москве – 55 тысяч 346 рублей. Первое место рейтинга занимает столица России со средней зарплатой в 82 тысяч 980 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.18

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