Под завалами в Копейске нашли погибших

Под завалами здания, обрушившегося в копейском посёлке Бажово, нашли погибших людей.

Как уже сообщал «Новый День», 12 января около 16 часов на территории котельной заброшенной шахты обрушились плиты перекрытия одного из зданий. Разбирая завалы, спасатели нашли тела мужчины и женщины.

По предварительной версии они собирали металлолом. Напомним, рядом с обрушившимся зданием находился легковой автомобиль, от которого в сторону данного объекта тянулись шланги от газорезательного оборудования. Скорее всего, люди пытались разрезать одну из металлических конструкций задания, что и привело к обрушению. Сейчас эту версию, в числе прочего, проверяют следователи.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.01.18

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