Особенности национального словоупотребления: куда исчезла «Единая Россия» из чиновных реляций? Авторская колонка Виктора Елисеева

Предвыборная гонка «переписала» принадлежность федеральных проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на официальном сайте администрации Челябинска был размещен пресс-релиз об объемах финансирования дорожных работ в городе в 2018 году.

Ничего экстраординарного, релиз как релиз: какую сумму получит Челябинск, какие дороги отремонтируют, по какому проекту… Ничего в глаза не бросается. Но остается какое-то неуютное чувство… Как будто, и хорошо все – а чего-то не хватает. Как будто не нашел чего-то важного и привычного…

Перечитываем релиз снова. И – точно! Как можно было такое пропустить? Конечно, проект! В пресс-релизе черным по белому было написано: «В 2018 году на ремонт дорог столицы Южного Урала по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 700 миллионов рублей из бюджетов страны и региона».

Я даже поначалу растерялся. Как же так? Просто «по федеральному проекту»? Но ведь все последние годы на всех официальных ресурсах, со всех официальных трибун, да что там официальных – и неофициальных трибун тоже, неуклонно звучало «проект партии «Единая Россия». Неужели сотрудники пресс-службы пропустили столь важное дополнение? Однако следующее же предложение релиза убедило: никакой ошибки здесь нет. «Как и в прошлом году, Челябинская область вошла в число 38 крупнейших агломераций страны, в городах которых продолжится реализация приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги», – как само собой разумеющееся излагал чиновный автор текста. И вновь – ни слова о «партии власти».

И не то чтобы в таком словоупотреблении содержится какое-то искажение… Ни в коем разе! Проект, и впрямь, федеральный. И разрабатывало его министерство транспорта России. Об этом годы напролет общественность и твердила чиновникам, упорно повторявшим «проект партии «Единая Россия».

«Как же так? – не уставали вопрошать неугомонные оппозиционеры всех мастей. – Ведь реализуется проект на бюджетные средства, а не на средства партии!» Но депутаты, мэры, губернаторы терпеливо разъясняли: мол, программа появилась по инициативе партии, бюджет ее утверждают Государственная Дума и региональные парламенты, где большинство за собой сохраняет «Единая Россия» – и продолжали говорить о «федеральном партийном проекте»…

Впрочем, стоп! Ведь и в сегодняшнем пресс-релизе есть цитата мэра Челябинска Евгения Тефтелева! Читаю: «То, что Челябинск вернулся в федеральную повестку…» Так, не то. «Более миллиона квадратных метров…» Снова не то. Вот же оно: «Такая поддержка федеральных и региональных властей позволяет нам сделать улицы Челябинска безопаснее и удобнее». А партия? Партия-то где?! Та, которая «Единая Россия». Которая и инициировала, и бюджет утверждает…

Теперь меня начинают мучить сомнения уже по поводу собственной памяти. Может, это я чего-нибудь перепутал. Вот и на сайте «партии власти» пишут нынче: партийный проект «Безопасные дороги». И точка. Может, это она – партийная, а которая – еще и «качественные» – федеральная? Да нет же… Вот, ведь, на том же сайте новость от 8 ноября 2017 года: «Южный Урал одним из первых российских регионов завершил реализацию партийного проекта в 2017 году. Два миллиарда рублей в 2017 году были направлены на реализацию проекта партии «Единая Россия» «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской области. Половина средств пришла в регион из федерального бюджета, вторая – средства Дорожного фонда Челябинской области».

«Почему же теперь исчезла партия «Единая Россия» из чиновных текстов? – продолжаю недоумевать. – Может, обидела она чем челябинских чиновников?»

И тут вспоминаю: а год-то у нас какой? Правильно, 2018-й. Он же – год выборов президента Российской Федерации. Не депутатов по партийным или другим каким спискам, а – президента. А в «Единой России» – что, не понимают? Прекрасно понимают. Вот и скорректировали название партийного проекта на «Безопасные дороги». Чтобы не путали его с федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги». Который теперь не проект партии и правительства, а проект правительства и – что главное – президента. Который идет на мартовские выборы, если кто забыл, в качестве самовыдвиженца.

Такие вот особенности чиновного словоупотребления…

Челябинск, Виктор Елисеев

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