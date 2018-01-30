Эксперты: Скандальная дорога через сады челябинцев не разгрузит автомобильный трафик

Чиновники Сосновского района признали сомнительным собственный проект строительства магистрали через СНТ «Петушок».

Как уже сообщал «Новый День»,скандал вокруг сноса дачных домов в пригороде Челябинска разразился минувшим летом, когда местные власти заявили о необходимости строительства дороги к новым микрорайонам на берегу Шершневского водохранилища. Чтобы наладить автомобильное сообщение поселков Западный, Залесье, ЖК «Белый хутор» и «Вишневая горка» с остальным городом, чиновники в связке с застройщиком решили проложить дорогу, имеющую генеральное направление через СНТ.

В результате порядка 40 домов, попавших в зону строительства, могут сравнять с землей, еще около сотни садоводов будут вынуждены выращивать овощи по соседству с четырехполосной дорогой. Минувшей осенью дачники, не согласившиеся с планами властей, провели митинг в защиту «Петушка», а в конце декабря в доме культуры села Кременкуль прошли публичные слушания по скандальному проекту строительства магистрали.

Напомним, чиновники выставили на суд челябинцев сразу несколько вариантов строительства трассы с разницей лишь в количестве изъятых у собственников участков. По итогам устного голосования садоводы отклонили проект строительства магистрали, на этом слушания закончились. Протокол публичного заседания администрация Кременкульского поселения пообещала подготовить позднее. После новогодних праздников челябинцы, выступающие против дороги, неожиданно узнали, что проиграли слушания. В ходе аппаратного совещания 12 января глава сосновского района Евгений Ваганов заявил, что администрацию буквально закидали заявлениями жители новых микрорайонов Челябинска. По его словам, за строительство автомагистрали проголосовали не менее 1,7 тысячи человек. Тот факт, что часть заявлений была принята без указаний фамилий и адресов их авторов, главу района нисколько не смутил.

На прошедшей сегодня пресс-конференции свою позицию по поводу противостояния садоводов с чиновниками озвучили представители прокуратуры Челябинской области.

Зампрокурора Андрей Потапов подтвердил поступившие в надзорное ведомство обращения челябинцев по поводу сноса садовых участков. И сообщил, что на сегодняшний день решение об утверждении документации по планировке указанной территории после объявления местной администрацией конкурса на проведение проектно-изыскательных работ до сих пор не принято. «Органы власти сами сомневаются в том, что эта дорога может в перспективе разгрузить все вновь строящиеся площадки, – пояснил зампрокурора. – На уровне техзадания вопрос пока не решился. Мы обязательно отследим эту ситуацию, у нас есть соответствующее поручение прокурора области».

Южноуральский прокурор Александр Кондратьев на встрече с журналистами назвал решение властей Сосновского района преждевременным, отметив, что чиновники поторопились утверждать скандальный проект. «При наличии оснований, мы будем защищать интересы людей, имеющих там участки и дома», – резюмировал г-н Кондратьев.

Челябинск, Юлия Димова

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