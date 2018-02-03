До выборов президента осталось 44 дня: в Челябинске на улицу вышел «Бездомный полк»

В Челябинске прошел пикет дольщиков ЖК «Новоград».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае 2016 года по решению Арбитражного суда Челябинской области строительная компания, возводившая дом №46 на улице Доватора, признана банкротом. В реестр кредиторов третьей очереди включено три участника долевого строительства на сумму более 1,3 миллиона рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений включено 76 участников долевого строительства на сумму более 300 миллионов рублей. Выявлены признаки нецелевого расходования 75,8 миллиона рублей.

С тех пор стройка с мертвой точки не сдвинулась. На завершение дома необходимо 140 миллионов рублей. У компании, высказавшей готовность завершить стройку, есть только половина этой суммы. Минстрой России разрешил включить в гарантийную суму активы застройщика. Но юридические вопросы до сих пор не решены.

«Власти Челябинской области не проявляют активности по нашей проблеме», – говорят участники пикета, прошедшего сегодня в сквере ДК имени Колющенко.

Дольщики вышли на улицу с плакатами: «Папа, мама, я – бездомная семья», «Наша страна помогает всем! Когда поможет нам?», «Путин В.В. и Дубровский Б.А. не желаете для народа сделать полезное», «Бездомный полк Челябинска», «Стройка стоит – пока Путин не позвонит?» Кстати, дольщики микрорайона «Чурилово Лэйк Сити», которым звонил президент Путин, в конце января пригрозили объявить голодовку, так как областные власти не торопятся выполнять распоряжения президента.

В ходе встреч с чиновниками правительства Челябинской области и губернатором Борисом Дубровским, состоявшейся после звонка президента, дольщикам «Речелстроя» обещали сдать 4 дома в первом квартале. Однако пока сдан всего один дом, и тот, по факту, был почти достроен еще в прошлом году. При этом, по словам представителей инициативной группы, если на одном из обещанных к сдаче домов начались какие-то работы, ситуация с другими двумя на сегодня непонятна. 2 февраля областной Арбитражный суд ввел в компании «Речелстрой» процедуру наблюдения, дольщиков должны включить в реестр требований.

А 1 февраля дольщики ЖК «Яркая жизнь» провели акцию протеста и тоже обвинили губернатора Дубровского в игнорировании распоряжений президента Путина.

Челябинск, Павел Зварзин

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